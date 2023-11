Abel Matutes, «catador mayor» de la miel de Ibiza

«Momento histórico». Así calificó ayer Joan Simonet Pons, conseller balear de Agricultura, «el acto protocolario» de la cata de la «primera miel envasada con denominación de origen protegida» (DOP) de Ibiza. Se trata de la primera de Balears y la séptima de España con DOP: « Tener una denominación de origen en miel no es fácil», afirma Simonet.

En el acto también estuvieron presentes la directora insular de Bienestar Social, Marilina Bonet (ante la ausencia del director insular de Medio Rural, Joan Marí, y del presidente del Consell y conseller de Agricultura, Vicent Marí, presente en las fiestas patronales de Sant Carles), y el exministro de Exteriores Abel Matutes, que acudió calzado con sus famosas Puma de colores y a quien el presidente de la Associació d’Apicultors d’Ibiza, Vicent Marí, presentó como «catador mayor». Marí dedicó a Matutes innumerables elogios, un auténtico panegírico: «Ibicenco universal», «ejemplo de constancia, tenacidad y buena fe»… Dijo Marí que «sin el visto bueno» de este «catador único» no podrían llenar ni un tarro de miel, aunque Matutes dio muestras de que no conoce mucho el producto, pues, por ejemplo, no supo distinguir las tres que le dieron a catar, ni siquiera en la que prevalecía la algarroba, de cuyo color oscuro se asombró.

Sólo tres

Esas tres mieles son las únicas que, de momento, cumplen los requisitos exigidos en la DOP: Can Romanís Ibiza es Miel, Mel Salewski y Mel de Can Marí / Sa Nostra Mel. Esta última la produce el propio presidente de la Associació d’Apicultors. «Hay siete productores inscritos -destalló Simonet-. Esperamos que haya más. Tenemos tres que ya han superado los parámetros de calidad [las tres catadas]. Dos, por cuestiones técnicas, se incorporarán rápidamente. Y las otras dos que quedan irán añadiéndose conforme pasen las analíticas de laboratorio».

En la actualidad, la DOP «ya tiene una protección provisional por parte del Ministerio de Agricultura. Ahora falta la aprobación en Consell de Govern del reglamento que marca el perfil que ha de tener esta miel». Esa aprobación «es inminente. Dentro de este mes de noviembre o principios de diciembre pasará por el Consell de Govern y se podrá publicar este decreto. Así, ya formalmente, tendrá cobertura». Luego tendrá que ser ratificada por la Unión Europea, un trámite que llevará más tiempo.

Simonet considera que esta es «una oportunidad más para el campo y los agricultores y ganaderos de Ibiza», pues se trata de «un producto con valor añadido» del que hay «cantidades limitadas» y tiene «características especiales». «Ahora esperamos que se pueda comercializar a unos precios que den juego y margen de rentabilidad a los productores», dijo el conseller. «Para poder optar a esta DOP hay unos controles muy estrictos previstos para evitar el fraude. Es un producto de mucha calidad que da pie a que mucha gente pueda aprovecharse de manera fraudulenta, en beneficio del consumidor y del productor», indicó.

"Sombras"

Vicent Marí, por su parte, explicó que en la consecución de esta DOP hubo «sombras» que la demoraron, en referencia a técnicos y apicultores que hace un año manifestaron su oposición por ser muy restrictiva y excluyente, por ejemplo, por no considerar ibicenca la miel que contenga polen de frutales, como el de la flor de azahar, algo que no entienden algunos productores porque, insisten, en esta isla hubo naranjos desde tiempos inmemoriales. A Marí no parece que le sentara bien aquella oposición: «No podemos tirar piedras a todos los perros que nos ladran», dijo citando «a Churchill» -a quien tantas frases se atribuyen- en referencia a los apicultores díscolos.