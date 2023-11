Cine gratis en Ibiza para luchar contra el abuso sexual y el maltrato infantil

«En Estados Unidos ha habido movimientos para legalizar y normalizar la pedofilia, cuando realmente es un trastorno psiquiátrico y en ningún caso es una opción sexual válida. Películas como ésta hacen que las personas que la vean no vayan a permitir que les hagan dudar sobre la pedofilia y sus consecuencias. Y no van a dejar que los pedófilos puedan ir ganando terreno», explica Marisina Marí, presidenta de la Fundación Conciencia de lucha contra el abuso sexual y el maltrato infantil, sobre la película ‘Sound of Freedom’. Una cinta que la próxima semana, desde el lunes hasta el domingo, se podrá ver gratis en los Multicines Ibiza, que colaboran con la fundación para conseguir que la película, dirigida por Alejandro Gómez Monteverde, llegue al mayor número de espectadores.

‘Sound of freedom’, basada en la asociación OUR Rescue, se proyectará desde el 6 al 12 de noviembre a las siete de la tarde. Quienes quieran verla únicamente tendrán que acudir a la taquilla y mostrar que tienen más de 16 años, tras lo que se les entregarán las entradas para la sesión del día. «En el caso de que ya no quedasen para esa en concreto las darían para la siguiente a la que la persona pueda acudir», explica Marí, que asegura que la cinta «aporta esperanza y espíritu de lucha» a quienes la ven.

Salir de la ignorancia

«Invita a no ser pasivos contra el mal y a querer que las cosas cambien», continúa antes de recalcar que no muestra imágenes explícitas. Esta concienciación la consigue porque los espectadores salen del cine «habiendo podido sentir una problemática real que no te deja indiferente». Ése es, precisamente, el objetivo: «Que salgamos de la ignorancia, la indiferencia o el no querer ver y pasemos a tomar parte activa desde la conciencia. Un problema cambia cuando la mayor parte de la sociedad siente realmente que debe haber un cambio».

Marí señala que la película es tanto para aquellos que todavía no han reflexionado sobre el tema como para quienes ya están en contra del abuso, los malos tratos y la esclavitud infantil: «Sentir algo a través de una película es diferente a tener información sobre algo. Parece lo mismo pero no lo es. Tú puedes estar en contra de la mutilación genital de las niñas, por la información que tienes y por humanidad, pero es muy diferente cuando conoces a una mujer que ha sufrido una ablación del clítoris y te explica su vivencia, sus cicatrices y te cuenta las consecuencias que tiene en su vida actual: desde ese momento algo cambia porque tú has sentido eso a través de ella y te vas a posicionar de forma diferente ante el problema que cuando solo tenías información sobre él».

"Desprotegemos cuando no hacemos nada"

Marisina Marí, que recientemente ha recibido el Premio Diario de Ibiza a la Acción Social y uno de los Premios Tanit Ibiza por su labor en la protección de los niños y niñas que sufren abusos y malos tratos, insiste en la importancia de la acción de todas y cada una de las personas para acabar con esta lacra. «Cada paso que dejamos que los agresores avancen, por pasividad, por desconocimiento, o por lo que sea, conlleva una mayor desprotección de los niños del mundo», indica antes de insistir: «Recordemos que no sólo se desprotege la infancia cuando hacemos algo mal, también desprotegemos cuando no hacemos nada ante los que están haciendo algo mal».

La presidenta de la fundación recalca que la película es una buena opción para hacerse una idea «general» del problema de una forma soportable. «Cuando te sumerges en la problemática, ves mucho más, pero eso mucha gente no podría aguantarlo así de primeras. Hace falta ir digiriendo las cosas poco a poco», continúa sobre la película, que se centra en la esclavitud sexual infantil. «Es el mayor negocio criminal y el más macabro de la historia de la humanidad», zanja.