🚒 ⚠️ Aprofitem per recordar que s'esperen forts vents el dia de demà.



💨 Retirem elements que puguen caure al carrer desde punts elevats.



💨 Assegurem o recollim elements que puguen ser tombats per el vent.



💨 No ens aproximen a penya-segats i similars amb risc de caiguda. https://t.co/4pC6Qci4LK