Que el 86% de la flota de autobuses de la próxima contrata del servicio insular, que está gestionando el Consell de Ibiza, será de propulsión a gasoil. Los pliegos del concurso, que salió a licitación la semana pasada, contemplan que de los 99 vehículos previstos, sólo diez tendrán motor eléctrico y cuatro serán de propulsión híbrida. Su antigüedad no podrá superar los 12 años y la del conjunto de la flota, los 10 años. Desde el Consell explican que el número de buses eléctricos e híbridos no es el que desearían y culpan de ello al anterior Govern, que no les facilitó la ayuda económica que le solicitaron para aumentar las unidades más ecológicas en la flota.

Que la Capitanía Marítima rechace de nuevo, tres años después, una solicitud para realizar amerizajes de prueba de hidroaviones en el antepuerto de Ibiza como paso previo a la implantación de una línea de transporte de pasajeros entre el puerto ibicenco con Palma y Barcelona. El capitán marítimo, Luis Gascón, alega problemas de seguridad; los mismos que había hace tres años.