El conseller Vera califica de «debate ficticio» la segregación

El conseller de Educación, Antoni Vera, califica de «debate ficticio de unas medidas que aún no he anunciado» la segregación de alumnos por lengua que exige Vox después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, dejara claro el lunes que «el Estatut d’Autonomia y la legislación educativa» no la permiten. Además, asegura que no tienen «previsión presupuestaria» para la aplicación de cualquier medida referente al tema lingüístico. En la sesión de control de ayer, Vera no tuvo que afrontar ninguna pregunta de sus socios sobre la libre elección de lengua e incluso recibió su aplauso al criticar la amnistía.