Medio Ambiente archiva la tramitación del plan de regularización de Illa Blanca

La Comisión de Medio Ambiente de Balears ha declarado la caducidad y ha archivado la tramitación ambiental del plan especial de la zona sur de la urbanización de Illa Blanca, en la zona de es Amunts, en la costa norte de la isla, en Sant Joan. Se trata de la zona, ubicada en un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000, de 58.000 metros cuadrados donde se concentran los edificios plurifamiliares (119 viviendas en 14 bloques adosados) de la urbanización.

Las Normas Subsidiarias delimitan esta urbanización como un núcleo rural y las condiciones de su desarrollo se deben recoger en un plan especial, pero sin el visto bueno de la Comisión de Medio Ambiente, no puede salir adelante. Dicho plan incorpora al planeamiento las viviendas construidas en este enclave natural y sus ampliaciones. Para ello, el documento especifica que no se contempla la construcción de nuevas viviendas, pero sí «la ampliación de las existentes con un máximo del 10% del volumen actual». De hecho, la propuesta de plan especial especifica que «cada propietario que haya acometido ampliaciones deberá legalizarlas».

Medio Ambiente ha dado carpertazo a este asunto porque el promotor, la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Illa Blanca Ámbito Sur, no ha presentado ante el órgano de control ambiental de la Comunitat Autònoma la documentación requerida. En concreto, en marzo de 2019 llegó a la Comisión de Medio Ambiente la solicitud de inicio de la evaluación ambiental del plan especial. En enero de este año, Medio Ambiente advirtió al promotor, también al órgano sustantivo, que en este caso es el Ayuntamiento de Sant Joan, que si en un plazo de tres meses no se aportaba la documentación requerida previamente, se declararía, tal como especifica la normativa, la caducidad del procedimiento.

Petición de suspensión no aceptada

A finales de febrero, el Consistorio remitió un informe técnico a Medio Ambiente y, a su vez, solicitaba la suspensión del procedimiento. Sin embargo, a mediados de marzo, el órgano ambiental respondió que, en el ordenamiento jurídico, no se contempla la suspensión y que, por tanto, si transcurridos los tres meses apuntados (desde el 30 de enero), no se recibía la documentación requerida se procedería al archivo. A mediados de mayo, tras no haber recibido nada, Medio Ambiente dio audiencia a las dos partes para que en un plazo de diez días aportaran los papeles solicitados porque, de lo contrario, se iba a proceder a declarar definitivamente la caducidad del expediente. Y así se hizo.

La Comisión de Medio Ambiente discrepaba de la ubicación de la depuradora de oxidación, con capacidad para dar servicio a una población de 400 personas, que proponía la comunidad de propietarios: un terreno situado en la zona baja de la urbanización con vulnerabilidad de acuíferos media. Con esta planta, los propietarios proyectan eliminar todas las fosas sépticas de la urbanización.

Al ubicarse esta infraestructura fuera del ámbito de la urbanización, lo que obligaría a que el Consell de Ibiza a declarar el interés general de dicha obra, la Comisión de Medio Ambiente pedía un estudio de alternativas sobre la ubicación de la depuradora con un análisis de posibles emplazamientos dentro del perímetro urbanizado.

Además de eliminar los pozos negros y soterrar los tendidos aéreos de electricidad y telefonía, el plan prevé también la ampliación de las zonas de aparcamiento, que pasarían, de aprobarse el plan, de 135 a 223 plazas, a razón de 1,5 vehículos por cada vivienda.