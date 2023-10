El caso de la piscina ilegal del exedil del PP Xico Cardona se cierra con una multa de casi 4.000 euros

El expediente de infracción abierto por el Ayuntamiento de Sant Antoni al exconcejal del PP Xico Cardona por la construcción ilegal de una piscina en su vivienda se ha cerrado con la imposición de una sanción de 3.813 euros, según informó una portavoz municipal. Tal como ya publicó este diario en febrero, el Consistorio ya había constatado que Cardona había restituido por su cuenta la legalidad con la eliminación de la piscina antes de que se lo hubiera ordenado la Administración. La ley de Urbanismo de Balears prevé, en estos casos, una reducción de la sanción de hasta un 60%, que se ha aplicado, según la portavoz.

Cardona construyó sin autorización una piscina cuando tramitaba la legalización de su vivienda, en Sant Antoni. El expolítico presentó la solicitud para legalizar la casa en junio de 2015. En marzo de 2016, la junta de gobierno, formada por el PSOE, Reinicia y El Pi, la denegó al amparo de los informes desfavorables de la arquitecta municipal y de la jefa de Urbanismo y, tres años después, en marzo de 2019, ratificó la negativa al desestimar un recurso de reposición del afectado. En este intervalo, entre 2015 y 2018, el exconcejal, que entonces formaba parte del grupo del PP en la oposición, construyó la piscina.

Después de que este diario revelara, en marzo de 2021, la ilegalidad de la piscina, Cardona, que entonces era concejal de Hacienda, Agricultura y Pesca en el primer gobierno de Marcos Serra, se vio forzado a dimitir. Inicialmente, el propio Serra se negó a la salida de Cardona restando importancia a la ilegalidad cometida. «Me sabría mal que por una infracción urbanística de una piscina que cometió antes de gobernar [cuando estaba en la oposición] tuviera que prescindir de él. Por ahora no lo contemplo [su dimisión]», explicó Serra al día siguiente de que se publicara la existencia de la piscina ilegal.

Sin explicaciones de Cardona

Cardona rehusó dar explicaciones a este diario, pero explicó al alcalde que amplió y reconvirtió un almacén agrícola en una vivienda antes de finales de marzo de 2006. Entró en el Ayuntamiento como concejal del gobierno de Pepita Gutiérrez en junio de 2011 y, cuando este gobierno estaba en funciones, tras el triunfo electoral por primera vez de la izquierda, el 5 de junio de 2015 presentó la solicitud de la legalización de la casa al amparo de la Ley de Ordenación de Usos del Suelo aprobada en 2014 por el Govern balear presidido por José Ramón Bauzá, entonces del PP.

Serra explicó en aquel momento que Cardona le reconoció que pecó de «exceso de confianza al pensar que la casa era completamente legalizable y que se iba a legalizar». El Consistorio tumbó la solicitud por «un tecnicismo», según el alcalde, ya que no probó «manifiestamente», como obligaba la ley, la prescripción de las obras. El expediente de infracción urbanística tramitado por el Ayuntamiento sólo afectaba a la piscina. Lo anterior había prescrito.

Sin embargo, las explicaciones del exconcejal no fueron suficientes para la dirección del PP, que presionó para que Cardona dimitiera. La salida del concejal se precipitó cuatro días después. A través de un grupo de mensajes de telefonía móvil formado por militantes del PP, el exconcejal aseguraba que no le parecía «una situación justa», pero añadía que dejaba el cargo por «responsabilidad y coherencia» después de haberlo pensado mucho para evitar «una mayor crisis de gobierno» y «ser una carga para el grupo». En ese momento, Serra ya reconocía que la infracción urbanística cometida por su compañero no era justificable.