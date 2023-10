El calor excesivo y la plaga de torcaces arruinan la cosecha de col en Ibiza

Una temporada más en la que habrá escasez de coles y en la que quienes quieran cocinar ossos amb col van a tener que esperar un par de semanas más como mínimo si quieren preparar ese plato con la variedad ibicenca. De nuevo, las altas temperaturas (la pasada semana, las máximas no bajaron de 23 grados centígrados, y un día llegaron a los 27, mientras las mínimas estuvieron entre los 16 y los 19 grados) están afectando a la cosecha, lo que retrasa su llegada a los mercados. Y a eso se ha sumado otro factor que este año está provocando más estragos que nunca: las torcaces.

Pep Mayans, gerente de Agroeivissa, afirma que «esta temporada hay un problema añadido: al calor se ha sumado la plaga de las torcaces». Tras sembrar la col en agosto, esas aves «se cepillaron la mitad de la cosecha». Se lo comen «todo, incluso las sandías», afirma: «En agosto, las coles están verdes. Ese color les llama la atención y van a por ellas». El gerente de la cooperativa ya avisó hace una temporada de que tanto conejos como torcaces se estaban poniendo las botas a costa de los agricultores: «Con tanto calor, apenas tienen agua para beber. Están sedientos y se lanzan a por los brotes verdes para saciarse. Arrasan. En el Port de Sant Miquel, las liebres diezman las cosechas». Este año, en Sant Carles.

Estas palomas actúan «como una plaga», indica Mayans: «Pero como está contemplada como ave migratoria, hay dificultades para controlarla. Aunque en realidad no es tan migratoria: ya está asentada en la isla, no se va de aquí en invierno, cada vez hay más que se establecen aquí como sedentarias».

A estas alturas de octubre, ya tendría que haber coles ibicencas, pero de momento, ni una, según Mayans: «Hay previstas dos siembras más, pero con las perspectivas que tenemos en estos momentos no será una buena campaña. Ya tendríamos que estar recogiendo col, pero de momento no ha entrado ninguna. Ni una», insiste.

Este tiempo primaveral, más que otoñal, es la otra causa principal tanto de que no se cosechen como de que haya pocas ganas de comer ossos amb col pagesa: «Ha afectado, como en 2022, el calor. La temperatura no es la adecuada para la variedad ibicenca. Requiere frío y no ha hecho nada de fresco de momento. Necesita que cambie la temperatura, pero ya ves, ayer [por el martes] estábamos a 27 grados».

Tradicionalmente, la col ibicenca se sembraba a finales de julio o principios de agosto, pero con los calores de los últimos años, y los consiguientes problemas para que arraiguen, los productores empezaron a retrasar su siembra hasta finales de agosto o septiembre, un mes más tarde que de costumbre. Pero ni por esas, pues tanto septiembre como octubre ya son, a causa del cambio climático, demasiado cálidos para lo que necesita esa planta. Sin frío, sólo genera hoja y le cuesta cerrarse para crear el cogollo: «Las estaciones ya no son como eran», subraya Mayans.

«Las coles les encantan»

Pep Ferrer, uno de los tres principales productores de coles ibicencas, es uno de los afectados: «Lo de las torcaces ya es un tema recurrente que arrastramos desde hace varios años. Si no las puedes asustar de alguna manera, acaban con todo. Conozco a varios payeses que plantan coles y les han machacado sus cosechas. No van a tener nada. Pasa con las coles y con otros cultivos. Pero las coles les encantan y se meten a saco».

«Que haya estas temperaturas» también perjudica su formación: «Es un cultivo de invierno, de manera que mientras haya calor la planta sigue creciendo pero no llega a hacer cogollo. El año pasado teníamos el mismo problema. Llevamos bastante tiempo, unos diez años, que se retrasa su cosecha respecto a lo que era habitual. A finales de octubre solía salir. Pero este año no las habrá hasta mitad de noviembre o por esas fechas». El cogollo, reitera este agricultor, no se forma hasta que refresca.

Esto sólo pasa con las coles ibicencas: «Las híbridas lo aguantan todo, no tienen ningún problema. La temperatura les es igual, hacen cogollo igual. Pero la local es muy sensible a la temperatura, a las horas de sol, a las enfermedades…».

Ferrer se queja de «la serie de problemas» que arrastran desde hace unos años: «Vamos a peor. Además de las torcaces están los conejos, pues se ha perdido la tradición de cazarlos. Yo tenía vecinos que los tenían controlados. Ya no, y eso es otro problema añadido». Y luego están los fitosanitarios: «Se van retirando productos que tenían buena eficacia contra las plagas; sus sustitutos no tienen la misma. Eso crea una serie de problemas que antes estaban solucionados».