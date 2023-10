La entrega de premios de la segunda edición de los Tanit Ibiza Awards se celebró ayer por la tarde en el Centro Cultural de Jesús y contó con aforo completo. Estos galardones reconocen el talento de ocho mujeres que “con su trabajo han contribuido a convertir el sector del Turismo de Ibiza en un referente a nivel mundial”, según explicaron Eva Ballarin y Alicia Reina, fundadoras del proyecto Tanit Ibiza Conexión, impulsoras de estas jornadas.

Sonia Escribano, directora general de Grupo Prensa Pitiusa; Carmen Santos, exgerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera; Charo Ruiz, diseñadora de Moda Adlib; Helher Escribano, cineasta y directora del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine; Juana María Torres Marí, gerente del Hotel Torre del Mar; Marisina Marí Cava de Llano, directora de la Fundación Conciencia; Silvia Castillo, periodista especializada en gastronomía, y Natalia Tur, profesora de la Escuela de Turismo de Ibiza, han sido las ganadoras de esta edición. El jurado de esta iniciativa contó con un Comité de Honor, presidido por el presidente del Consell d´Eivissa, Vicent Marí Torres. El acto, conducido por la periodista y CEO de Imam Comunicación Montse Monsalve, transcurrió en el marco de la jornada Tanit Ibiza Congress & Awards, patrocinado por el Consell Insular d'Eivissa y el Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària des Riu, fue la encargada de inaugurar la jornada mientras que Vicent Marí, presidente del Consell Insular d’Eivissa, y Manuel Vegas, presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel, clausuraron los II Tanit Ibiza Awards.

La cita dio comienzo junto a la actuación de la cantante Leyre Ibisate, que interpretó “Flowers”, de Miley Cyrus. A continuación, las fundadoras de Tanit Ibiza Awards agradecieron su “implicación y apoyo a todo el equipo que ha formado parte de este sueño” y dieron la enhorabuena a las ganadoras de esta nueva edición. “Teníamos claro que ninguna de ellas podía faltar en el listado de premiadas de este año. Sin embargo, reconocemos que no ha sido fácil descartar al resto de nominadas, pues el talento que existe en esta isla es inmenso”, reconocieron Eva Ballarin y Alicia Reina durante su intervención. Según destacaron las impulsoras de esta iniciativa, el objetivo de esta cita es “visibilizar, inspirar e impulsar el liderazgo femenino y contribuir a la misión de seguir haciendo de Ibiza una isla icónica, inspiradora y referente del talento de las mujeres".

Las premiadas

La directora de la Fundación Conciencia, Marisina Marí Cava De Llano, fue la primera en recoger el galardón ‘Tanit Solidaria’, por ser “una valiente luchadora que desde su Fundación combate el maltrato y el abuso infantil, no solo en Ibiza, sino también en otros enclaves”. El reconocimiento Tanit Creativa recayó en la diseñadora de moda Adlib, Charo Ruiz, un “referente de la moda ibicenca conocida internacionalmente”. Carmen Santos Bernabéu, ex gerente del Hospital de Can Misses de Ibiza, recogió su estatuilla a la Tanit Pionera en reconocimiento a una vida “al cuidado de la comunidad local”.

La Tanit Comunicadora fue a reparar en Sonia Escribano, directora genaral de Grupo Prensa Pitiusa, por “defender la cultura y la historia de Ibiza a través de los medios de comunicación”. Su dedicación a la “promoción de la cocina autóctona de Ibiza” llevó a la periodista Silvia Castillo a ser merecedora del premio Tanit Gastrónoma 2023, mientras que el galardón Tanit Hotelera fue a reparar en Juana María Torres Marí, gerente del hotel Torre del Mar, por su “dedicación, trabajo y esfuerzo al frente de un establecimiento que ha sido un referente de lujo y de la elegancia en la isla desde su apertura en 1974”.

En el ámbito educativo, la estatuilla Tanit educadora fue para Natalia Tur, profesora de la Escuela de Turismo, quien ha “liderado numerosas iniciativas innovadoras en Ibiza destinadas a contribuir al desarrollo de la isla a través de la Educación”. Por último, la directora y fundadora del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, Helher Escribano, recibió el galardón Tanit Emprendedora. “En el mundo del cine ella ha sido una fuerza impulsora detrás de la escena cinematográfica de Ibiza”, destacaron Eva Ballarin y Alicia Reina.

Este encuentro concluyó con una cena solidaria a beneficio de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer que tuvo lugar en el Hotel Ocean Drive.

Tanit Ibiza Congress & Awards ha contado con el apoyo de grandes patrocinadores como Neobookings, HOTELBOOQI, Bequest, Concept Hotel Group, Ad Hotels, Migjorn Ibiza Suites & Spa, eMallorca Tecnologies, eIbiza Tecnologies, Netibiza y Gasifred.