El Govern descarta llevar a cabo la segregación de los alumnos por lengua que exige Vox a cambio de su apoyo para el techo de gasto. "No estamos dispuestos a acordar propuestas imposibles" ha asegurado el portavoz del Ejecutivo, Toni Costa, quién defiende que la libre elección de lengua tiene que cumplir con la normativa vigente y el Estatut de Autonomia. "El Govern está dispuesto a acordar situaciones posibles, pero lo que vaya en contra del Estatut y la normativa no podemos. En esta comunidad tenemos dos lenguas cooficiales, no una y tenemos que garantizar el conocimiento de ambas". Además, lanza un mensaje contundente a su socio. "Nosotros cumplimos con el pacto firmado con Vox y requerimos a la otra parte que lo cumpla"

