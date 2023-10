La iniciativa para «depurar» plazas turísticas para localizar las que no se explotan que el Govern balear tiene previsto incluir en la nueva Ley Turística. Josep Aloy, director general de Turismo, explicó en Ibiza que tienen constancia de que hay viviendas vacacionales que o bien no están activas o que nunca han sido utilizadas por sus propietarios. Por su parte, el presidente del Consell ibicenco, el popular Vicent Marí, indicó que planean elaborar un «censo real» para determinar el número de plazas vacacionales que no se están explotando en la actualidad. En unas jornadas sobre viviendas turísticas, también se planteó crear una bolsa de plazas específicas de plazas vacacionales.

El cruce de acusaciones entre el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza, del PP, y el grupo del PSOE, que gobernó junto con Podemos antes de las últimas elecciones. El motivo, los fondos europeos para financiar el carril bici del primer cinturón de ronda y el proyecto de alquiler de bicis. El actual Consistorio reprocha al anterior que no solicitó esta financiación, lo que éstos niegan rotundamente.