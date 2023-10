De tapas y vinos en Ibiza con la nieta del partisano y con la hija del bretón

El Tapaví de Santa Eulària es el pistoletazo de salida del particular ciclo anual del día de la marmota ibicenco, pues marca el inicio del otoño y de una sucesión de ferias gastronómicas durante los fines de semana, como las de la sepia, el calamar o el gerret, o de concursos intergalácticos, como el de arroz de matanzas o el del sofrit pagès, entre otros. La mayoría de esos encuentros gastrofestivos se celebran desde hace tantos años (14 en el caso del Tapaví) que los plumillas acuden con la misma resignación con la que Bill Murray, en ‘Atrapado en el tiempo’, afronta cada nueva jornada desde que suena ‘I got you babe’ en su radiodespertador. Pero siempre surge algo que te alegra la mañana, como escuchar desde lejos, desde el cruce entre la calle Sant Jaume con la de Sant Llorenç, los primeros compases de ‘Parole parole’ y adivinar que es la voz de Claudia Ottelli, del grupo Swingin Tonic, la que canta, a lo Mina, «Chiamami tormento dai, già che ci sei/Caramelle non ne voglio più».

A lo ‘Gilda’, con guantes negros (y botines también de ese color con taconazos y la puntera recortada, de donde asoman unas uñas pintadas en ese mismo tono), cabe la esperanza de que se reencarne allí en Rita Hayworth y se los quite poco a poco (como Cristina Lliso, de Esclarecidos, en algunos conciertos de los 90) mientras interpreta ‘Put the blame on Mame’. Pero no, dice que no incluyen en su repertorio esa versión. Vaya. Pero sí cantará ‘Cabaret’, no la que tantas veces hemos escuchado a Liza Minelli, sino un tema nuevo que estrenan en exclusiva mundial en el Tapaví y que está basado en su «experiencia» como cabaretera en el restaurante La Imprenta, en la Marina de Vila. Carne de escenario, donde se desata, parece añorar esos tiempos en que dice que se transformaba con sólo ponerse una peluca para emular a los personajes del musical ‘Chicago’. La partisana 'Bella ciao' Italiana, llegó a la isla en 2008 («ya soy una payesa»). Cuesta encontrar en su perfecto castellano rastros de su lengua original. En ‘Va sonando’, el primer disco de Swingin Tonic’, interpreta en italiano ‘Bella ciao’, que su abuelo (que, claro, había sido partisano) le cantaba de pequeña, cuando vivían en Brescia (al este de Milán), cuenta mientras vende a una mujer tres Cd, cuyas dedicatorias escribe con rotulador indeleble de color oro. Si el Tapaví es para la mayoría (al menos para nuestro gremio) el inicio de ciclo del día de la marmota, para ella y para los músicos de su banda (que Ottelli dice que es como si Pin up sound, su anterior grupo, hubiera «resurgido de las cenizas») es el comienzo de una etapa más tranquila, tras pasar el verano tocando seis de los siete días de la semana en hoteles y en todo tipo de eventos, como hace tres días en los Premis Diario de Ibiza. Cuatro Premis Diario de Ibiza para cuatro trayectorias ejemplares Sacos de cemento contra 'Aline' Los comerciantes (37 marcas) que participan en la Fira d’Estocs (que desde hace un par de años se celebra junto al Tapaví) parecen contentos. Desde las 10 horas no paran de tener clientes, más cuando desde mediodía suenan de fondo los Swingin Tonic. Sacos de cinco kilos de cemento colocados a cada lado sujetan firmemente los tenderetes a tierra por si la borrasca ‘Aline’ vuelve a soplar como el jueves. El edil de Promoción Económica, Miguel Tur, que desde primeras horas -y acompañado de la alcaldesa, Carmen Ferrer, y de los ediles de Fiestas (Antoni Ramón) y Participación (Antonia Picó), así como de la consellera de Promoción Económica (María Fajarnés)- recorre la feria para inspeccionar y anotar aciertos y errores, calcula que compraron dos palés de cemento (80 sacos en cada uno de ellos) para ese fin. Entre los «encantados» está Néstor, copropietario de Trecestyle, porque dice que es una oportunidad única para «sacar» material de este año y comenzar el próximo desde cero, o casi. «Unos vienen a por gangas, a otros les basta con un poco de descuento», explica. La mejor edición, cuando se lo quitaron todo de las manos desde la mañana hasta el atardecer, fue la siguiente al peor momento del covid. La hija del bretón se enamoró desde niña de los productos locales de la isla, de la sobrasada, del aceite, de su huerta Días de pobreza y felicidad Tartas de Oreo, dulce de leche y queso, además de hamburguesas de beicon y queso en Lina; tiramisú de avellana y lasaña de mortadela con pistacho en Mamma Mery; hojaldre relleno de col rizada y ricotta en Kasa Sukha; ravioli casero relleno de ricotta y espinacas con salsa de tomates y berenjena en Ohm Plaza; gyros de cerdo en Noiam, y brochetas de cerdo y kumquat (mandarinas chinas) en Skuma, son algunas de las exquisiteces que se sirvieron en el Tapaví. Y en La Vie en Rose, crepes con higos y coulie de granada, o con bechamel, jamón y queso. Los prepara Silvia Meynieu. Aunque su origen es la Bretaña francesa, es tan payesa como Claudia Ottelli, dice de sí misma. En 1961, cuando sólo tenía tres meses de edad, llegó a Eivissa. La hija del bretón (su padre, Paul, creó la primera tienda de náutica y submarinismo en la Marina) dice que desde pequeña se enamoró de los productos locales de la isla, de la sobrasada, de su aceite, de su huerta. De niña asistía en es Figueral, cerca de donde vivía, a una escuela unitaria junto a todos los críos de la zona (y sólo dos horas cada jornada). Eran, detalla mientras prepara las planchas para los crepes, «días de pobreza en Eivissa, pero también de felicidad».