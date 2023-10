El grupo socialista de Santa Eulària denuncia que el censo de ADN canino puesto en marcha por el Ayuntamiento hace un año ha sido un «fracaso» ya que sólo se ha identificado el 5% de los propietarios de los perros que no recogen las heces de sus animales. En total, una decena de dueños de perros de las cerca de 200 muestras de cacas recogidas y analizadas. Según el portavoz del PSOE, Ramón Roca, «este resultado es incluso inferior al de otras ciudades donde se ha aplicado una medida similar y también se ha visto que no funciona, como Málaga, donde sólo se identificaron el 10% de los animales».

El pasado 17 de agosto, diez meses después del inicio del servicio, el grupo socialista solicitó información al Ayuntamiento sobre la cantidad de muestras de heces analizadas y el número total de multas emitidas. Según la información aportada por el equipo de gobierno, de las 194 muestras recogidas en la vía pública, se analizaron 168, de las cuales sólo 10 resultaron positivas, lo que supone un índice del 5% de las cacas recogidas y un 6% si se tiene en cuenta sólo las analizadas, «incluso por debajo de los porcentajes de otras ciudades donde la medida ya se consideraba un fracaso», insiste Roca.

Respuesta del gobierno del PP

Por su parte, el equipo de gobierno del PP respondió, a través de un comunicado, que «reafirma» su confianza en el sistema de registro de ADN canino ya que es una medida cuyo fin «no es recaudatorio». «El registro de ADN canino pretende conseguir que todos los propietarios, tanto los concienciados, que son una mayoría, como los que no, tengan un elemento disuasorio que evite que dejen las deposiciones de sus animales en la vía pública, algo que mejoraría la imagen, la salubridad y reduciría el gasto que cada año suponen estas situaciones». Además, no hay que olvidar, agrega la nota, que el ADN canino también tiene un efecto disuasorio (la multa por no recoger las heces es de 300 euros pero también se multa con 200 el no estar inscrito) en cuestiones como el abandono o sacrificio de camadas, además de ser una herramienta más para conseguir reunir lo antes posible a animales extraviados con sus dueños.

El PP recuerda al PSOE que los instrumentos sancionadores son una vía para atajar el problema y agrega que si el registro no fuese obligatorio, el número de inscritos sería aún menor y el de positivos descubiertos, nulo, puesto que son los propietarios concienciados únicamente quienes se inscribirían. «Reducir el registro de ADN a una mera cifra es considerar a los animales como un simple número y no como seres vivos», agrega el comunicado del equipo de gobierno.