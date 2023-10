PP y Vox buscan consensuar la libre elección de lengua para atajar la crisis

El Partido Popular y Vox buscan atajar la crisis de Govern que se gestó en el Parlament a través de una propuesta consensuada para aplicar la libre elección de lengua en los colegios. Después de que los ultraderechistas tumbaran el techo de gasto del Ejecutivo, el PP quiere trabajar en una iniciativa que satisfaga las necesidades de sus socios, con los que tiene previsto reunirse hoy. «Estamos a la espera de que ellos decidan cómo lo quieren hacer y ver qué nos proponen. No sé si tienen otra solución que no sean enmiendas, pero preferimos esperar a reunirnos», defendió Marga Durán, portavoz adjunta popular.

Vox les pidió ayer un día de tregua para recomponer el grupo parlamentario y cerrar filas tras la votación del pasado martes. Así, durante la reunión de hoy el objetivo de ambos partidos es llegar a un acuerdo en una proposición no de ley para aplicar la libre elección de lengua en los centros educativos. La propuesta inicial de Vox, que el PP tumbó en la Cámara Balear, era que la iniciativa se aplicara hasta los doce años (Educación Infantil y Primaria) el próximo curso y se extendiera a todas las etapas educativas a partir del año 2025.

Enmiendas

Por su parte, el grupo parlamentario popular presentó cuatro enmiendas al texto original que finalmente no se pudieron votar en el pleno porque se registraron fuera de plazo. Dichas correcciones incluían lo siguiente: «garantizar la libre elección de lengua en Infantil y Primer Ciclo de Primaria para el curso 2024/2025 en los centros que sea posible», «extender la libre elección de lengua en todas las etapas educativas a partir del curso 2025/2026 y, en todo caso, antes de que acabe la legislatura, sin excluir ninguna de las dos lenguas oficiales».

Unas enmiendas con las que están conformes los ultraconservadores, según la versión del Partido Popular. «Conocían perfectamente las enmiendas a última hora del lunes, les dijimos hasta dónde podía llegar el PP. Incluso una serie de acotaciones y de apreciaciones en algunas de las enmiendas las había incluido Vox. Entendemos que sí estaban consensuadas cuando las presentamos el lunes».

No obstante, los ultraconservadores siguen redoblando su presión al Govern, presentando dos preguntas sobre esta cuestión en el próximo pleno. Por un lado, la portavoz Idoia Ribas planteará a Marga Prohens si «considera que los gobiernos deben imponer a las familias en qué idioma deben estudiar sus hijos» y la diputada Manuela Cañadas le preguntará al conseller Antoni Vera «cómo piensa calendarizar la libre elección de lengua según el acuerdo con Vox». Uno de los puntos en los que ambas formaciones siguen discrepando es respecto a la calendarización para aplicar la medida. Desde el Partido Popular siguen defendiendo que quien marca el tiempo y la forma para aplicar la libre elección de lengua es el Govern y la conselleria de Educación.

«Hemos sido muy claros, dijimos que no estábamos de acuerdo con la calendarización y por ello presentamos enmiendas. Apostamos por la libre elección de lengua, lo que hay que aplicarlo de una forma tranquila, estudiando cuáles serán los recursos necesarios y con los tiempos que marque el Govern y la conselleria de Educación», determinó Durán. No obstante, desde Vox, que ayer no quiso hacer declaraciones al respecto, exigen que se aplique el próximo curso en algunos cursos y en todas las etapas educativas a partir de 2025. De hecho, el calendario de los ultraderechistas es el que se recoge, con matices, en las propias enmiendas del Partido Popular.

Piden a Vox que recapacite

Por otro lado, el grupo parlamentario popular volvió a reafirmar ayer su malestar con la decisión de sus socios de tumbar la primera piedra para los presupuestos, y les pide que recapaciten. «No entendimos su decisión y pedimos que recapaciten. Han ido un paso más allá de lo que realmente era una aprobación de una PNL en la que discrepábamos en los tiempos marcados. Entiendo que cuando vieron que no se podían votar sus enmiendas, consideraron que nosotros debíamos dar un paso más y votar a favor de su propuesta inicial, pero es algo que no podíamos hacer», concluyó Durán.