Santa Eulària une este sábado las celebraciones de la Fira d’Estocs y el Tapaví para dar un impulso a los negocios locales en este final de la temporada. Más de 50 tiendas y restaurantes participarán en ambos eventos, que también contarán con música y diversos talleres y actividades infantiles. Además, en Instagram se lleva a cabo un concurso a través del perfil Santa Eulària On por el que se sortearán 1.000 euros, en 20 vales de 50 euros, para poder hacer compras el mismo sábado en los negocios participantes en la Fira d’Estocs. También habrá estacionamiento gratuito para quienes vayan a la feria.

«Ambos eventos pretenden mostrar la variedad y la calidad de la oferta del municipio, tanto en lo que se refiere al comercio de proximidad, como a la restauración. Y destacar, sobre todo, cómo el fin de la temporada turística no supone que toda la oferta local cuelgue el cartel de ‘cerrado por fin de temporada’, por lo que merece la pena probar nuevos restaurantes o aprovechar la calidad en el trato y la oferta de los productos que se venden», señalaron ayer desde el Ayuntamiento en una nota.

Ambas actividades tendrán lugar entre las calles Sant Jaume, Sant Vicent, Sant Llorenç y adyacentes. A partir de las 10 de la mañana ya se podrá recorrer la muestra de productos comerciales de la Fira d’Estocs, que ofrecerán 37 marcas comerciales, cinco más que el año pasado. Entre los puestos se podrán encontrar gangas de ropa, juguetes, electrónica o floristería, entre otros.

El Tapaví

Por su parte, el Tapaví servirá para que todos aquellos que visiten Santa Eulària puedan, además de hacer compras, disfrutar de la propuesta gastronómica variada y a precios populares que ofrece el municipio durante todo el año. Así, una quincena de restaurantes, cervecerías, pastelerías y heladerías ofrecerán una muestra de comidas de diferentes países, así como productos variados, desde platos propios de la gastronomía local a hamburguesas.

Los visitantes podrán adquirir tiques para comida (cinco consumiciones por 20 euros, a cuatro cada una) y bebida (cinco consumiciones a 10 euros, a dos cada una) y después cambiarlos por los platos que presenten cada uno de los establecimientos.

Además, se hará un concurso de degustación con el que elegir las mejores tapas ; el veredicto se decidirá entre la votación de un jurado de profesionales del sector y las valoraciones del público en las redes sociales de Santa Eulària ON. Para participar, hay que entrar en el perfil de Instagram de Santa Eulària ON, compartir la publicación del concurso y etiquetar a un amigo. El premio son 20 vales de 50 euros cada uno que se entregarán el sábado a las 11 horas y que servirán para hacer compras en los estands de la feria.

Además de la oferta de comercio y restauración, los visitantes de los dos eventos también podrán disfrutar de actuaciones musicales protagonizadas por Swingin Tonic, The Rosemary Family, Esta me la sé, Groove Garage y The Metrallas.

Y los más pequeños podrán entretenerse con una sesión de la película infantil ‘Patrulla Canina, Superpelícula’, en el Teatro España a precios populares y diferentes talleres y juegos.