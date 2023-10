Que pese a la caída de precio de la algarroba no solo no se haya reducido sino que haya aumentado su recogida en Ibiza, siguiendo la inercia de años anteriores. Los agricultores de la isla han recolectado este año 80 toneladas más que en 2022 a pesar de que la cotización ha bajado de los 1,21 euros el kilo de 2022 a los 0,35 este año, un 71% menos. Estaba claro que en los años anteriores el precio se había disparado y que en algún momento se rompería la tendencia alcista, pero lo que ya no era tan previsible es que los agricultores siguieran apostando por la recogida masiva.

La falta de claridad en el Govern balear sobre el modelo lingüístico que se va a seguir en la nueva etapa de la radiotelevisión pública IB3, tras el cambio en el Ejecutivo y la salida de Andreu Manresa de la dirección. La consellera de Presidencia aseguraba en una entrevista que no cree que haya impedimento en que se haga parte de la programación en castellano, que es por donde presiona Vox, pero otros consellers apuestan por mantenerla íntegramente en catalán.