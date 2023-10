La jueza no admitió el contencioso del presidente contra el informe de Anticorrupción por ‘La vida Islados’

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma no admitió el recurso que presentó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, contra el informe de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears sobre el caso ‘La vida Islados’ que marcó el inicio del proceso penal que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 4. El director de la Oficina Anticorrupción, Cristóbal Milán, reveló la existencia de este auto, que es de octubre del año pasado, durante una comparecencia en el Parlament balear hace poco más de dos semanas.

La jueza declaró «la inadmisibilidad» del recurso por el hecho de que el informe razonado que la Oficina Anticorrupción remitió a la Fiscalía «no era susceptible de impugnación». En concreto, el auto coincide con la Oficina Anticorrupción en que el informe razonado con el que se finalizó la investigación «no es una resolución o acto administrativo por cuanto no produce ningún efecto jurídico directo en el sentido de que no se puede exigir coactivamente el cumplimiento de sus recomendaciones «. Tampoco existe «ningún tipo de potestad para exigir la ejecución de sus propuestas», según justifica la resolución judicial, que no examina las otras causas alegadas por la defensa del presidente.

Tras detectar indicios de delito en la contratación por 250.000 euros, por la vía de emergencia, sin concurrencia pública, a Fuera de Escena Ibiza SL para el rodaje y la producción de un spot publicitario de promoción turística para tratar de captar turistas durante el primer verano de la pandemia, la Oficina Anticorrupción remitió a la Fiscalía el informe en el que se exponían las conclusiones de su investigación.

Denuncia del PSOE

La Oficina investigó los hechos tras recibir dos denuncias, una de ellas del grupo del PSOE en el Consell. La investigación se interrumpió y se envío al Ministerio Público, tal como prevé la normativa, en el momento que se observaron presuntas conductas delictivas. Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el presidente por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones. Una vez iniciada la causa judicial, ya han declarado como investigados diversos técnicos del Consell. Está pendiente la declaración, también como imputado, después de que haya suspendido dos veces, del director insular de Turismo, Juan Miguel Costa. Se ha señalado para el próximo día 23.

La denuncia Vicent Marí recurrió que no le dieran la oportunidad de presentar alegaciones El presidente del Consell denunció «irregularidades» de la Oficina Anticorrupción por enviar el caso a la Fiscalía sin darle cuenta antes ni la oportunidad de presentar alegaciones.

Pese a que cabía recurso de apelación contra la inadmisión del recurso contencioso administrativo, el presidente no lo hizo al estar en marcha ya la vía penal. Las fuentes consultadas señalan que una vez se abre la vía penal queda en suspenso el procedimiento administrativo y, por ello, Marí no recurrió.

Desde el primer día, el presidente denuncia «irregularidades» en la actuación de la Oficina Anticorrupción. En concreto, que trasladó el expediente directamente a la Fiscalía sin darle la oportunidad, ni a él ni a la propia institución, de presentar alegaciones u objeciones al informe de conclusiones, en contra de lo que marca el propio reglamento de funcionamiento de la Oficina. El artículo 47 indica que antes de redactar el informe con las conclusiones de la investigación, el expediente se debe poner a disposición de la institución o persona investigada para que, en 10 días hábiles, pueda presentar alegaciones.

Sin embargo, la entonces directora adjunta en funciones de la Oficina Anticorrupción, Belén Méndez, defendió el procedimiento seguido y justificó que se trasladó el expediente al Ministerio Público sin dar cuenta antes al Consell ni al presidente porque no se concluyó la investigación; es decir, al detectar una posible conducta delictiva se interrumpió la investigación y se envió a Fiscalía. El Govern del PP ya ha anunciado el cierre de la Oficina Anticorrupción antes de final de año.

Protección de la interventora

Por otra parte, el juez instructor de ‘La vida Islados’ ha dictado un auto en el que admite «tener por aportada» a la causa la resolución de la Oficina Anticorrupción que concede a la interventora del Consell, Marian Tur, el estatuto de protección como denunciante. La defensa del presidente del Consell había remitido un escrito al juez en el que advertía de que se estaban vulnerando sus derechos a la presunción de inocencia y a defenderse porque en dicha orden «se da por supuesto» que ha habido «tentativas de represalias y un trato desfavorable» hacia la funcionaria. En el auto, el juez se limita a señalar que «se trata de una medida de carácter administrativo [no penal] y que no consta que dicha resolución sea firme».