Ibiza recoge un 27% más de algarroba pese a que su precio ha caído un 71% desde 2022

Tras la caída libre del precio de la algarroba registrada este año, cabía esperar que también se precipitara su cosecha. Este año se compran a una media de 0,35 euros el kilo (la boval, variedad que tiene menos rendimiento, a menos, a 0,28 euros), cuando en 2022 se pagaron a 1,21 euros el kilo de media. Es decir, este año se cotizan un 71% menos (0,86 euros menos).

Cabía esperar, pero no ha sido así. Los payeses están peinando sus terrenos para no desperdiciar ni una, según cuenta Juan Antonio Prats, gerente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni: «Nos están entrando más que en 2022. Una de las razones es que este año ha sido muy bueno, con una producción más alta que la de 2022 debido a la vecería [cuando, alternativamente, un frutal produce un año mucho y al siguiente, menos, y así sucesivamente]. Y no sólo por eso. Un payés me decía: ‘Este año hay que recogerlas todas. Que no quede ninguna en el suelo para poder conseguir el mismo dinero que hace un año’. Esa es la mentalidad pagesa. Es gente que ama la tierra, que le gusta trabajar y a la que le disgusta que se pierda algo. Es gente que sabe que a veces hay que apretarse el cinturón».

372 toneladas

Las cifras demuestran lo que Prats explica: en septiembre de 2022 ya tenían almacenadas en la cooperativa 292 toneladas de algarrobas, mientras que en el mismo mes de este año ya había 372 toneladas, un 27,4% más. Pero aunque la intención del pagès sea lograr el mismo resultado económico, su sueño choca con la cruda realidad: la cosecha de 2022, que fue 80 toneladas inferior, tuvo una valor medio de 353.000 euros, mientras que la actual, aun siendo superior, sólo se cotiza en 130.000 euros, es decir, 223.000 euros menos que hace un año. Aunque no quede una sola algarroba en el suelo o en las ramas, difícilmente se alcanzarán los dígitos de 2022, cuando quien tenía un algarrobo tenía un diamante en bruto.

Quizás por haber perdido tanto valor, este año no han recibido ninguna alerta por robos: «Nosotros seguimos con las medidas disuasorias. Todo el que nos trae algarroba tiene que demostrar de dónde la ha sacado: el polígono, la parcela, enseñar la autorización del dueño si no es propietario del terreno… Eso frena al hipotético ladrón porque teme que le pillen». En 2022 sí que recibieron la visita de la Guardia Civil: «Querían cotejar la documentación debido a los robos que hubo, por si alguno de los que trajeron la algarroba era sospechoso. No sé si lo pillaron».

La burbuja reventada

¿Y a qué se debe el precio a la baja? Primero, a que la industria que usa el garrofín (goma vegetal extraída de las semillas del algarrobo) para producir, por ejemplo, helados, optó por un sustitutivo (como la goma de guar, aunque es de peor calidad) debido al elevado precio al que se vendía. «Y porque los almacenes están saturados. Todo ha ayudado», indica Prats. Muchos acapararon garrofín a la espera de que el precio aumentara aún más. Y la burbuja reventó. «Nosotros —indica el gerente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni— tenemos la esperanza de que se recupere un poco, pero hay que reconocer que los precios que se pagaban el año pasado y el anterior no eran normales. Todo el mundo lo decía, pero todos quisieron sacar partido de ese momento. Y al final explotó».

De la algarroba que se cosecha en Ibiza, «sale casi toda fuera, el 80%». Cada semana, la cooperativa exporta «un camión con 14.000 o 15.000 kilos de algarroba troceada, que es la que se emplea en alimentación animal, como pienso». Esta representa el 99% del total. Un 1% lo usa Frutos Secos Ibiza como sirope, cerveza, chocolates…: «Esa empresa siempre usa la algarroba con certificación ecológica (que es más cara). Lo que cuesta sacar es el garrofín. Tenemos problemas para darle salida. La industria ha cerrado el grifo y no lo compra». ¿Y qué hacen con él? «De momento lo guardamos. Aguanta, no hay problema. Es una semilla muy dura. ¿Cuánto? Varios años».