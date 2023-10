Antònia Maria Estarellas, consellera de Presidencia y Administraciones Públicas: «No creo que IB3 tenga impedimento en hacer una cierta programación en castellano»

Su departamento es el responsable, entre otros, de la televisión autonómica, función pública y memoria democrática. «Vox tiene una representación importante en el Parlament, pero estoy convencida de que llegaremos a puntos de acuerdo dentro de la normalidad»

Licenciada en Filosofía y Letras, Antònia Maria Estarellas es funcionaria de carrera de la Comunitat Autònoma. Entre los años 2003 y 2007 fue secretaria general de la conselleria de Salud y Consumo y de 2011 a 2015 directora general de Cooperación e Inmigración. Actualmente es la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, organismo encargado de velar por el buen funcionamiento de IB3.

Albert Salas ha sido el único candidato propuesto por parte de los grupos y será el próximo director general de IB3. ¿Qué opina de su figura?

Una persona que acepta el reto de ponerse al frente con un proyecto a través del cual tiene que convencer a grupos políticos de diferentes ideologías ya dice mucho de un profesional. Su trayectoria a nivel periodístico y comunicacional es buena y también en la parte de gestión cuenta con el plus de conocer el ente. Como conselleria responsable de que IB3 funcione de forma adecuada es un candidato que me da seguridad.

El periodista ha trasladado a los diferentes grupos su objetivo de mantener la parrilla íntegra en catalán. ¿Cuál es la posición del Govern?

De momento está presentando su programa a todos los grupos político pero desconozco los detalles. Lo lógico sería que si no en su totalidad, la mayoría de producción fuera en catalán como medio propio de las islas vista también la oferta que hay de todas las cadenas con una tendencia del castellano.

Sin embargo, Vox pide cambiar la ley del ente para introducir producción propia en castellano

Las parrillas son muy amplias, la ley lo que dice es que la producción propia de las islas sea en catalán, que es lo que Vox intenta cambiar. Esto se tiene que ver dentro de un marco y un contexto global, no creo que IB3 tenga ningún impedimento en hacer una cierta programación en castellano. También es verdad que como un ente de radiotelevisión pública de Balears lo lógico es que la mayor parte de su programación sea en catalán. Pero no es algo que sea responsabilidad del Govern, sino del dirigente del ente que sea capaz de articular una programación que llegue al mayor número de población en las islas.

¿Entonces no descarta que pueda entrar programación en castellano?

No he dicho eso. Lo que puedo asegurar es que no tengo intención de modificar la ley de IB3 en el aspecto de la producción propia porque no se me ha planteado. Si después se propone porque la mayoría del Parlament así lo decide lo estudiaremos pero ahora mismo no está encima de la mesa. Al final un candidato que es elegido por el Parlament tiene que ser capaz de hacer un proyecto donde todos se puedan sentir bien. En estos momentos Vox tiene una representación importante en el Parlament, la realidad es esta. Estoy convencida de que llegaremos a puntos de acuerdo dentro de la normalidad.

Respecto al anterior director general, Andreu Manresa, la oposición le acusa de llevar a cabo un ataque contra su figura.

Nunca he hecho un ataque personal contra la figura de Andreu Manresa. Yo siempre he centrado mi crítica a la parte que me toca como consellera de Presidencia que es la situación del ente, no el tema ideológico ni de parrilla. IB3 no estaba en su mejor momento, la plantilla de directivos no estaba ocupada, no sabemos ni qué categorías se tienen que internalizar ni tenemos el dato concreto y tampoco había gerente. Diferencio mucho a la persona Andreu Manresa, al cual le deseo lo mejor en su nueva etapa, yo nunca pedí su dimisión. Ni tampoco se había iniciado ningún tipo de proceso para cambiar la ley para que Manresa abandonara IB3.

Uno de los puntos del acuerdo de investidura es la eliminación de la ley de memoria y reconocimiento democrática de Balears. ¿Se va a llevar a cabo dicha derogación?

El planteamiento es el que ya hemos manifestado desde el primer minuto. Se derogará la ley de memoria democrática y este Govern apuesta por la ley de exhumación de personas desaparecidas, más conocida como ley de fosas. Aquí sí tendrán todo el apoyo del Govern porque creemos que es de justicia que todas las familias puedan recuperar los cuerpos de sus antepasados y rendir una despedida. Por otro lado, también queremos dar visibilidad a todas las personas que pudieran ser represaliadas en la Guerra Civil.

Otro de los puntos del documento firmado con Vox es la eliminación del requisito del catalán en la función pública. ¿Va a cumplir con dicho punto el Govern durante esta legislatura?

No está encima de la mesa ahora mismo. Vox tiene toda la libertad como grupo parlamentario de presentar las iniciativas que consideren. Dentro del acuerdo de investidura se tienen que trabajar según que temas, es verdad que hay un acuerdo pero también hay un pacto de seguimiento y se tienen que ir puliendo los temas. Nosotros siempre actuaremos dentro del marco del respeto hacia el Estatut de Autonomía. La Administración pública tiene que dar ejemplo y el catalán tiene que estar presente en el día a día ordinario de la función pública, siendo la lengua vehicular.

¿Cree que el catalán puede ser un impedimento a la hora de atraer funcionarios a las islas?

Dentro de lo que son los cuerpos generales de la Administración no creo que el requisito del catalán suponga ningún problema. Yo no soy nada partidaria de que no haya conocimiento del catalán, otra cosa es que en vez del requisito se pudiera articular a través de una serie de conocimientos básicos. Defiendo que dentro de la comunidad autónoma todos conozcan las dos lenguas oficiales y la administración debe seguir dando ejemplo.

En cuanto al proceso de estabilización de los interinos, funcionarios de carrera se quejan de que muchas personas han obtenido una plaza fija sin tener que hacer una oposición tan dura.

Ha sido un proceso que ha generado tensión porque parte de un punto de desigualdad ya que el funcionario de carrera necesita unas oposiciones para poder acceder y promocionar. Es verdad que ha creado cierta tensión pero había que hacer algo. Como una persona que ha estado en los dos bandos creo que la temporalidad no es una buena solución. Es un proceso cuyo objetivo es estabilizar las plantillas de la comunidad autónoma y no caer en los procesos de interinaje. Si conseguimos esto habrá valido la pena haber vivido el momento de tensión.

¿Desde la conselleria se plantean ampliar la estabilización?

La verdad es que la oferta que se sacó de plazas fue buena, es decir, se había hecho una oferta alta de plazas, tanto ocupadas por interinos como por plazas que estaban vacantes que se ofertaron en este proceso. Ya he manifestado que si hubiera margen para que algunas plazas más se pudieran ofertar se harían para conseguir estabilizar a más personal.