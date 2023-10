Javier Serra Torres, conseller de Territorio de Formentera: «Hay gente desesperada por el atasco en Urbanismo»

Javier Serra Torres es el nuevo conseller de Territorio e Infraestructuras y vicepresidente segundo del Consell de Formentera. También es el presidente del partido Compromís amb Formentera, clave en la coalición de Sa Unió, que integra junto al PP, y que ganó las últimas elecciones autonómicas y locales por mayoría absoluta. Sus prioridades, avanza en esta entrevista, pasan por dar agilidad a los trámites administrativos en su departamento. Quiere desbloquear el área de Urbanismo, que sufre una larga lista de espera de expedientes urbanísticos, de actividades y de cédulas de habitabilidad, entre otros.

¿Acaba de llegar a un área de gobierno complicada, cómo se la ha encontrado?

Mi ámbito en Territorio abarca planeamiento y normativa. Lo que más afecta a la gente es la normativa, sobre todo, por los atascos que tenemos en la tramitación de los expedientes. Tenemos alrededor de un millar por resolver e incluyo cédulas de habitabilidad, licencias de reforma, licencias de obra nueva, disciplina urbanística y demás. Es un atasco muy importante y un retraso en todo lo que es la resolución de las licencias e informes que pide la gente.

¿Cuál es el problema, hacen falta más técnicos, se plantea alguna reforma?

De hecho estamos reorganizando el departamento para sacar adelante ciertos expedientes que son necesarios y urgentes. Tengo que decir que me he encontrado a un equipo técnico con una gran predisposición, por lo que el atasco se debe más a una cuestión de gestión política que a algo técnico. Era necesario escuchar las propuestas de trabajo de los técnicos para reorganizar el departamento.

¿En los expedientes de obra nueva la media de concesión de la licencia era de tres años?

No, la media estaba en los cinco años y si le pregunta a cualquier ciudadano afectado ha terminado por normalizar los cinco años, y eso es una barbaridad. Ahora mismo estamos sobre los cuatro años aproximadamente y nuestra intención es reducir ese plazo. Hay bastante obra nueva, ahora mismo, tanto en rústico como en urbano. En obra nueva estamos en un centenar de expedientes pendientes, y luego queda todo lo que puede dar de sí el suelo urbano que no está solicitado.

¿Cómo se distribuyen el resto de expedientes pendientes?

Más de la mitad de esos mil que le decía son cédulas de habitabilidad. Además tenemos pendientes unos 180 expedientes de obra mayor que son ampliaciones, reformas y legalizaciones, a lo que hay que sumar finales de obras, estudios de detalle, segregaciones e informes urbanísticos.

¿Y en materia de disciplina urbanística?

Tendremos unos cien expedientes por resolver. Como he dicho, hay muchísimo expediente atascado.

¿Y cómo piensa resolver esta situación en su departamento?

Hemos hecho algunos cambios en la Comisión Técnica Asesora (CTA) para que se reúna mensualmente en vez de cada dos meses, para que los expedientes que tengan que pasar por la comisión no tengan que esperar tanto. Si hay algún expediente que requiera de una modificación, pues que no tenga que esperar dos meses más y así los técnicos pueden trabajar más deprisa y la gente esperará menos para la resolución. Luego, con la reestructuración interna estamos haciendo unas campañas para sacar adelante lo más sencillo, sin descuidar lo que va entrando. Pensamos que de aquí a final de año ya habremos sacado un buen número de expedientes, sobre todo en lo que son cédulas de habitabilidad, finales de obra.

¿Cómo funciona la inspección de obras?

El Consell tiene un solo servicio de inspección y es para todos los departamentos, desde ocupación de vía pública, turismo, actividades. Hay solo un celador con un refuerzo en verano y una persona en la oficina. Ahora está en marcha la contratación, dentro del servicio de inspección que no me corresponde a mí [depende del conseller de Turismo y Vivienda, Artal Mayans], de un inspector para turismo porque no lo ha habido, por mucho que digan. Sacaremos esa plaza. Está claro que es un área [la de inspección] que se tiene que reforzar.

En campaña electoral dijeron que reformarían el Plan Territorial Insular (PTI). ¿En qué sentido?.

La modificación del PTI se tiene que hacer porque hay varias cosas que debemos ajustar a la actual realidad de Formentera. El procedimiento para realizar edificaciones suele ser largo y estamos ahora viendo las modificaciones, pero sobre todo para agilizar y simplificar todos los trámites.

¿Esto no implicará un mayor crecimiento?

Lo hemos dicho muchas veces, no queremos crecer más, lo que queremos es dar facilidades a la gente que legalmente puede construir para que lo pueda hacer, con todas las garantías y fácilmente. ¿Qué pasa? Pues que la normativa en este momento exige mucha documentación y burocracia. Lo que queremos, como han hecho en otros consells y otras zonas, es coger lo bueno y ayudar a la gente para que todo sea más fácil y ágil. Se trata de facilitar a los vecinos los trámites urbanísticos.

¿Esta modificación del PTI no implica una normativa más permisiva hacia un mayor crecimiento urbanístico?

No, ya lo hemos dicho, en Formentera tenemos que limitar el crecimiento. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Es cierto que hay zonas urbanas en las que se puede construir y además tenemos que facilitar el acceso a la vivienda.

Aunque no sea de su competencia, le iba a preguntar sobre el problema de la vivienda, ya que existe una relación directa con su departamento. ¿Qué planteamiento tiene el equipo de gobierno?

Para esto no hay una sola solución. Son muchos factores, si no ya se habría solucionado. Al final la normativa en algunas zonas urbanas preveía viviendas grandes a las que la gente de Formentera no puede optar. Si cambiamos ese criterio podemos hacer que los pisos sean más pequeños y más asequibles para la gente. Otra cosa que barajamos es pasar a residenciales algunas zonas que son turísticas. Al final el problema principal que tenemos es el acceso a la vivienda. Creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos limitar o moderar ese crecimiento turístico, y eso que tenemos más de 3.000 estancias turísticas congeladas, pero existen.

Con la actual legislación no se puede realizar una actividad de alquiler turístico en los cascos históricos de Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar de la Mola. Además en el resto de poblaciones está en cuestión el uso de los edificios plurifamiliares. Todos sabemos que eso no se cumple. ¿Cómo maneja esto?

Como le he dicho hasta ahora no ha habido inspección turística, ni control. Uno de los problemas que tiene Formentera es que se nos ha ido de las manos, en muchos sentidos, por parte de gobiernos anteriores. Tenemos que poner las herramientas para volver a ordenar un poco la isla y que la gente se adapte a lo que la normativa permita.

¿Si he entendido bien, plantea hacer pisos más pequeños para uso residencial y transformar zonas turísticas en residenciales?

Bueno, todo esto lo tenemos que valorar, mirar todos los datos y las cifras. Primero tenemos que ver la voluntad de los establecimientos turísticos que tienen solicitado pasar a residenciales, esta es una vía que estamos explorando. La otra es la modificación de las normas [PTI] de 2010, en cuanto a que el índice de edificabilidad permitido es muy alto y la gente no puede acceder. Lo de la vivienda no es mi área, al final tiene que ser la suma de muchas cosas que afectan también al planeamiento urbanístico.

Desde que ocupa este despacho ha debido recibir a vecinos, promotores y técnicos ¿Qué sensación se ha llevado?

Sí, he tenido muchas visitas. He cambiado el horario, el anterior conseller tenía solo un día para visitas y yo tengo dos. Sobre todo, lo que la gente me repite es el atasco de expedientes, que viene de lejos. Gente desesperada que se interesa por sus proyectos y que no entiende lo que pasa. Otras quejas son cosas que están paradas que tienen una problemática mayor y a las que no se ha dado solución. Estamos hablando de ampliaciones de establecimientos turísticos que están pendientes y no se han resuelto en estos años. Ahora los tenemos que resolver y es cierto que algunos son de difícil solución. Pero no podemos esconderlos debajo de la alfombra y que se queden allí por años. También hemos decidido agilizar esto. Si tiene que ser negativo, lo será, y si es positivo, pues también. Se trata de dar solución a todo, aunque sea más complicado.

Vamos con infraestructuras. Hace poco quedó desierto el concurso de mejora de sa Roqueta. ¿Qué piensa hacer?

Sí, salió a licitación y lo sacamos lo antes posible con la idea de hacerlo este invierno. Al final el concurso ha quedado desierto. Estamos haciendo unas modificaciones en los precios, con la idea de que salga lo antes posible otra vez a concurso. Además del precio hay otros factores por los que nadie se presentó, pero lo vamos a sacar ya. La idea es empezar las obras este invierno.

También están pendientes las obras de saneamiento de la zona turística es Ca Marí.

El tema de es Ca Marí ya está adjudicado y las obras están previstas que empiecen en el mes de noviembre. Son dos fases y estamos en la primera. Estamos en conversaciones con los vecinos y ya he tenido una reunión con ellos para darme a conocer también como conseller de esa zona. Ahora falta cerrar la segunda fase donde va uno de los bombeos. La sensación de la reunión fue muy buena, son los primeros interesados en que esto vaya para adelante porque ese núcleo está abandonado. Además del saneamiento se incluye la urbanización de toda la zona, con alumbrado y aceras, como corresponde a un núcleo turístico importante.

Ustedes en la oposición siempre han insistido con la urbanización de ses Bardetes, ¿cómo está ese proyecto?

Estamos también en conversaciones con algunos vecinos para arreglar temas pendientes de algunas calles y planteando modificaciones para dar cabida y solución al aparcamiento. Al igual que es Ca Marí, hay que preparar el plan de actuación, porque no nos han dejado nada encima de la mesa. Hay que empezar de cero y estamos en conversaciones. En cuanto a la peatonalización de la calle Santa María, en Sant Francesc, este año no se hará, porque no disponemos de los fondos necesarios, pero antes hay que hablar con los vecinos.