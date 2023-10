El Govern fija en 6.365 millones de euros el gasto presupuestado para el año 2024

El Govern ha colocado la primera piedra para la aprobación de los presupuestos a través del techo de gasto no financiero para el 2024. De esta forma, el Ejecutivo lo sitúa en 6.365,5 millones de euros, lo que supone un incremento de un 6% de gasto (418 millones) respecto al 2023. Asimismo, Costa matizó que, del aumento de 418 millones, 97 millones proceden de fondos Europeos Next Generation que ya estaban presupuestados en ejercicios anteriores. Así, el gasto nuevo sería de 320, 9 millones.

Según explicó el portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía y Hacienda, Toni Costa, «el Govern ha sido capaz de aumentar el gasto a pesar de haber eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones». En este sentido, defendió que el déficit que se pueda generar por no cobrar dicho impuesto se compensa a través del aumento de ingresos del IRPF y el IVA, especialmente vinculados a la actividad turística.

Ingreso turístico

«Las estimaciones de recaudación respecto al impuesto turístico son de 136 millones de euros. No hay mejor forma de que le vaya bien a la Administración que a través de la actividad económica, tanto por parte de los ciudadanos como de las empresas», detalló Costa. El portavoz explicó que las estimaciones son «prudentes», ya que el Gobierno Central todavía está en funciones y no han recibido información respecto a cuál será la financiación transferida. Tal y como señaló, «es probable que de cara a 2024 se recuperen las reglas fiscales», y por ello, Balears tomará como referencia indicativa un déficit máximo equivalente al 0,0% del PIB previsto, por primera vez un escenario de equilibrio presupuestario. Una idea que podrían llevar a cabo el resto de comunidades autónomas. Esto quiere decir que el Govern no prevé aumentar la deuda pública en 2024, de forma que al crecer la economía, el peso de la deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se irá reduciendo.

Se prevé que los ingresos no financieros para 2024 ascenderán hasta los 5.859,4 millones de euros, mientras que los 506,1 millones restantes corresponden a los ajustes de contabilidad nacional. La parte más importante de los ingresos no financieros corresponde a los recursos del sistema de financiación autonómica, con una previsión de 3.963,3 millones de euros (67,6% de los ingresos), un 18,3% más de los recursos previstos para 2023.

Por otro lado, el Govern apuntó a una bajada en los ingresos de los impuestos patrimoniales, a raíz de la caída de las transacciones inmobiliarias. En cuanto a las líneas maestras de los presupuestos que se aprobarán antes de finalizar el 2023, el Ejecutivo sitúa como prioridades las áreas de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Una vez se ha aprobado el techo de gasto el siguiente paso será tramitar el proyecto de ley de los presupuestos antes del 1 de noviembre para llevarlo a tramitación parlamentaria.

Una vez presentado en la Cámara Balear, el objetivo es aprobar los presupuestos antes de que finalice el año para que ya se puedan poner en marcha el 1 de enero de 2024.

El PSIB, muy crítico

Por su parte, el PSIB se mostró muy crítico y atribuyó el aumento del techo de gasto a la gestión durante la etapa de Francina Armengol , defendiendo que debe servir para mantener la gratuidad del transporte público. En un comunicado, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, argumentó que en un techo de más de 6.300 millones de euros «no tienen cabida recortes». Por ello alegó que los presupuestos deberían mantener la bonificación del transporte público, pero también los pagos de dependencia, complementos para trabajadores desocupados en invierno y el incremento de las deducciones en las hipotecas variables.