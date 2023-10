Carmen Planas: «El cambio ha de ser liderado por los empresarios»

«El cambio será liderado por los empresarios o no será. No tenemos alternativa», advirtió ayer la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears, Carmen Planas, durante la octava edición de la Gala del Empresario, la primera que tiene lugar en esta isla , que fue celebrada en el Grand Palladium Palace Ibiza y a la que asistieron alrededor de medio millar de autoridades y empresarios tanto de estas islas como de la Península. Durante su largo discurso, Planas alertó de que las decisiones que van a tomar en los próximos años van mucho más allá de sus empresas: «Van a cambiar el rumbo de las personas, de la sociedad, porque sin nosotros, los empresarios, no es posible generar puestos de trabajo, riqueza y bienestar a la sociedad».

Recuperar la competitividad La «transformación circular, sostenible», estuvo presente en todo su discurso, pues considera que esa apuesta permitirá a esta Comunitat «seguir siendo una economía envidiada dentro y fuera de nuestras fronteras». Se trata de un reto, dijo, que tiene como objetivo «recuperar la competitividad que hemos perdido a lo largo de los últimos 15 o 20 años, coincidiendo con las últimas dos grandes crisis globales». Fue especialmente dura al describir la situación, que subrayó que es «real. No hay por qué esconderlo». Y puso cifras: en Europa nos sitúa en el puesto 148 de 233 regiones. También recordó que Balears aún no han recuperado «plenamente la actividad prepandémica» y que su economía «sigue en una fase de desaceleración que viene arrastrando desde el ejercicio 2022». Aun así, «a pesar de disminuir la velocidad de crecimiento», está a 2,4 puntos del nivel de actividad económica de 2019: «De seguir esta tendencia, a finales de año acabaremos por recuperar todo el PIB que la economía balear tenía antes del covid. Por esa razón, la apuesta por la innovación y la transformación digital no se puede «demorar más si queremos seguir siendo un destino competitivo, un destino líder», resaltó. Acelerar la transformación A su juicio, solo «con apuestas valientes» se puede «acelerar la transformación hacia el sistema circular, hacia una gran red de valor transversal que comparta medidas que garanticen la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Es sin duda, un gran desafío, muy presente en el día a día empresarial y también a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la ONU, nuestra hoja de ruta». Entre las principales preocupaciones de los dirigentes de CAEB se encuentran «la pérdida de fuerza de la inversión, debido a la continua subida de los tipos de interés que limita el acceso a la financiación, el deterioro de la confianza empresarial y la inestabilidad política actual», además de la inflación, pues esta «seguirá mermando el bolsillo de los consumidores, al mismo tiempo que el de la actividad de las empresas». Destacó Planas que «por segundo verano consecutivo», se padeció en diferentes sectores «una alarmante falta de mano de obra y también el déficit de especialización de algunos perfiles».