La UCI de Can Misses, acreditada como unidad docente en ecocardiografía

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Can Misses ha recibido la acreditación como unidad docente en ecocardiografía, según informó ayer el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Ha sido ahora cuando la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) ha concedido la acreditación, pero la unidad llevaba desde 2020 formando a profesionales de otros hospitales en esta técnica.

En concreto, hasta el momento han pasado por la UCI ibicenca para formarse en ecografía avanzada en paciente crítico, una formación que impartía el actual jefe de la unidad, Gaspar Tuero León, siete médicos internos residentes (MIR) de Medicina Intensiva y Medicina Interna de hospitales de Toledo, Murcia y Alicante, además de Son Espases. Otros siete está previsto que acudan en los próximos meses, según detalló la gerencia del área sanitaria. Son residentes de Medicina Intensiva, Anestesia y Reanimación de los hospitales Son Espases (Mallorca), San Juan (Alicante) y Hospital Universitario Central de Asturias. Una formación que, en ocasiones, se complementa con la de colocación de marcapasos, uno de los servicios incluidos en la cartera de la unidad.

El jefe de la UCI de Can Misses califica de «doble orgullo» no sólo haber conseguido la acreditación sino también que «especialistas de otras comunidades autónomas y hospitales universitarios de referencia deseen formarse en Can Misses en una técnica tan específica y una herramienta diagnóstica imprescindible, hoy en día, como es la ecografía cardíaca y pulmonar». La ecocardiografía, que usan tanto médicos como personal de enfermería, detallan desde Can Misses, «permite realizar diagnósticos, guiar procedimientos invasivos y optimizar los tratamientos de soporte circulatorio, sin necesidad de traslado del paciente crítico».