La conselleria de Familias y Asuntos Sociales se ha comprometido con las familias de los usuarios de Sa Residència Colisée a reunirse periódicamente con la dirección del centro y coordinarse con la conselleria balear de Salud para velar por que los usuarios reciban una buena atención y se cumpla la concesión que la Comunitat mantiene con Colisée, de 84 plazas sobre las 114 que hay en total en esta residencia de Jesús. Así lo explicó ayer la consellera, Catalina Cirer, al salir de la reunión con varios familiares de residentes, que comenzó sobre las 10.30 horas en la oficina del Punt d’Atenció a la Ciutadania y se alargó casi dos horas. También estuvo presente el director general de Atención a la Dependencia, Pedro Codes.

Así, se llevarán a cabo reuniones periódicas de coordinación (cada mes o mes y medio) para que haya un contacto fluido con la residencia y garantizar que se estén cumpliendo las demandas. Estas se resumen en que «se haga bien el trabajo y que el usuario, por encima de todo, esté bien atendido». Desde Sa Residència explicaron que están a disposición de la conselleria para reunirse.

«Cuidado personalizado»

Los representantes de los familiares expusieron una serie de deficiencias que denuncian desde febrero: «Sobre todo piden que haya un cuidado más personalizado, no tan estandarizado, de los usuarios; una mejora en la parte humanitaria y en la de alimentación. Han puesto sobre la mesa una serie de cuestiones que queremos contrastar con la dirección», en palabras de Cirer, quien rechazó que esto suponga una crítica a los trabajadores: «Creo que se le debe dar la confianza al personal. A lo mejor las carencias se deben a una falta de titulación de ciertos profesionales, no a una falta de buena voluntad y trabajo. [Los familiares] Nos ponían sobre la mesa que hay una serie de puestos que requieren una titulación y que en estos momentos parece que no la tienen. Esto tenemos que controlarlo». La Fiscalía de Balears denunció en el Juzgado decano de Ibiza a cuatro trabajadores de Colisée Sa Residència por ejercer de enfermeros sin la titulación que les habilita para ello, según informó el mes pasado eldiario.es.

«Tenemos 84 plazas concertadas con Colisée y debe cumplirse todo el acuerdo» Catalina Cirer - Consellera de Asuntos Sociales

La consellera recordó ante la prensa que «Ibiza es una isla difícil» para atraer profesionales. Así, apuntó que entre todos deben estudiar «un programa de incentivos para el personal, tanto de formación como de dedicación, y el Govern tiene que mirar de poner de su parte para que se pueda cumplir y hacer que trabajar en una residencia sea atractivo».

Los familiares se muestran satisfechos con el nuevo director, Toni Bauzá, «que abre mucho las puertas, habla mucho con ellos y quiere llegar a una serie de mejoras», apuntó la consellera. Los familiares reclamaron de nuevo más personal y mejoras en la atención sanitaria y directa.

«Como conselleria tenemos 84 plazas concertadas con Colisée y, por tanto, tenemos que ser exigentes con el cumplimiento de todo el acuerdo del concierto. También nos hemos comprometido a tener una conversación, una coordinación, con la conselleria de Salud, en cuanto a control y atención sanitarios de los residentes», agregó Cirer.

«El director, Toni Bauzá, habla mucho con los familiares y quiere mejoras» Catalina Cirer - Consellera de Asuntos Sociales

La consellera explicó que han realizado dos auditorías técnicas y que en la segunda se detectó una importante mejora en relación con la anterior. «Aun así, hay una serie de demandas por parte de los familiares que consideramos lícitas, y pensamos que las tenemos que tratar con la dirección». A pesar de que por el momento Asuntos Sociales no ha aplicado ninguna sanción, Cirer señaló que «si hay algún incumplimiento, algo que no cumple con el reglamento, se procederá como se tenga que proceder».

«Nos sentimos escuchadas»

Desde el Comité de Familias de Colisée Sa Residència, que prefirieron no atender a la prensa tras la reunión, expresaron en una nota que salieron «esperanzadas»: «Por primera vez en muchos meses nos hemos sentido realmente escuchadas. Estamos convencidas de que todo el equipo ha tomado conciencia de la envergadura de la situación, cuyas soluciones pasan por un abordaje transversal. Los representantes del Govern eran conocedores de la situación por los expedientes. Tras nuestra conversación, han visto la necesidad de un trabajo conjunto con las dos áreas más urgentes, que son Salud y Educación».

