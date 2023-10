Contrast Ibiza vuelve a sa Punta des Molí

Tercera edición del festival contrast ibiza. La inauguración de la exposición del fotógrafo estadounidense Spencer Ostrander ‘Times Square in the Rain’ abrió ayer Contrast Ibiza 2023 en sa Punta des Molí, donde actuaron Slim Jim Phantom (el mítico batería de Stray Cats), la bajista Jennie Vee, del grupo Eagles of Death Metal, y el guitarrista Michel Brasseur, que interpretaron temas conocidos de Stray Cats y clásicos de Buddy Holly, Eddie Cochran y Carl Pekins, entre otros. El batería de Blur, Dave Rowntree, cerró el festival con una sesión de dj enla que pinchó las canciones que han marcado su vida. 1 El rock de sabor clásico fue el protagonista sobre el escenario. 2 Slim Jim Phantom volvió a tomar las baquetas para el público ibicenco. 3 La bajista Jennie Vee asumió el protagonismo escénico de la banda.