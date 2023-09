Formentera vuelve a ampliar su presupuesto en 1,1 millones «para llegar a fin de año»

Más de cinco horas duró el pleno del mes de septiembre del Consell de Formentera para aprobar las cinco propuestas del equipo de gobierno, rechazar las cinco de GxF y dos de las tres presentadas por el PSOE, ambos partidos en la oposición.

Entre ellas destacó la segunda modificación presupuestaria del equipo de gobierno, en menos de dos meses de 1.150.000 euros, cantidad que saldrá del remanente de la institución. El conseller de Promoción Económica y Administración Insular, José Manuel Alcaraz, justificó la modificación por el hecho de que «el anterior equipo de gobierno dejó completamente agotado el presupuesto para todo el 2023», aunque hacía referencia a la partida de gasto corriente, no al resto de capítulos. Alcaraz aseguró que esta segunda modificación «es para pagar facturas procedentes de la pasada legislatura y poder llegar a fin de año». Indicó que parte de esa cantidad servirá también para pagar las facturas de luz del Consell.

Tanto GxF como el PSOE se abstuvieron en esta propuesta, coincidiendo en «la falta de previsión» del actual equipo de gobierno ya que en julio de este año había realizado una primera modificación del presupuesto. Además ambos partidos echaron a faltar los correspondientes informes que no habían sido incluidos en la documentación.

Ana Juan, del PSOE, aprovechó para decir que gracias a la buena situación económica que había dejado el anterior equipo de gobierno (GxF-PSOE), con 10 millones de euros de remanente, ahora Sa Unió podía recurrir a esos fondos, pero consideró que la justificación era «muy genérica y poco concreta».

Rafa González, de GxF, se interesó por la situación en la que se encuentra la primera modificación, aprobada en el mes de julio, que fue de más de tres millones de euros para hacer frente al pago de expropiaciones y solventar deudas con la empresa que gestiona la recogida de la basura.

En su respuesta Alcaraz recurrió «a la situación heredada». «Nos siguen entrando facturas de la anterior legislatura», manifestó.

El pleno aprobó la previsión de pago de la transferencia y transporte de los residuos sólidos al vertedero de Ca na Putxa, en Ibiza. La consellera de Medio Natural, Verónica Castelló, detalló que en el plan de explotación suscrito con el Consell de Ibiza y la UTE Giref para este ejercicio asciende a 1.643.852 euros, sin impuestos. En la cifra se incluyen los distintos cánones más la inversión de 270.000 euros para amortizar instalaciones en Ibiza. Esta propuesta contó con los votos a favor del PSOE y la abstención de Sa Unió.

A preguntas de GxF, la consellera Verónica Castelló aseguró: «Seguiremos luchando para financiar el traslado de los residuos», en el sentido de que su intención es reclamar al Govern balear el pago del millón de euros por este concepto.

Medallas a policías

Todos los grupos estuvieron de acuerdo en otorgar a tres policías locales distinciones por el trabajo realizado. Así se aprobó otorgar la Cruz al Mérito Policial con distintivo verde a los agentes de la Policía Local: Marcos Roig Ferrer y Pilar Daviu. También fue otorgada la Medalla de Permanencia de segunda al agente Javier Torrens.

Las propuestas de la oposición

En materia de movilidad GxF planteó una propuesta para recuperar el sistema de abonos del transporte público, autobús, y la bonificación del cien por cien para todos los usuarios.

En este punto la consellera del área, Verónica Castelló, se extendió para finalmente explicar que como no tenían claro si podrían justificar la emisión de billetes de autobús de forma digital, tal y como exige la normativa, no podían justificar los 429.000 euros que tendría que percibir el Consell desde el Gobierno del Estado por este concepto. Incluso aseguró que los técnicos de su departamento le habían advertido de esa dificultad y que por ese motivo decidió retirar la bonificación «a los turistas», manteniéndola para los residentes. Esta decisión fue motivo de un largo debate con el conseller Rafa González que incluso le sugirió una forma de justificar los billetes de autobús para cobrar la ayuda.

De la misma forma fueron rechazadas las otras cuatro propuestas de GxF en las que pedían que fuera convocado el Consell d’Entitats para debatir sobre el destino de los fondos de la recaudación de la tasa de plazas turísticas.

En la misma línea la portavoz del grupo, Alejandra Ferrer, pidió que se consulte con el Consell d’Entitats el decreto de emergencia de la vivienda en Balears para «que no solo consulten ustedes a los constructores y propietarios sino también a los vecinos».

La propuesta para regular el acceso del camino de es Brolls, alrededor de s’Estany Pudent, en el Parque Natural de ses Salines, solo para viandantes, bicicletas y paso de los vecinos, tampoco salió adelante a pesar de contar con todos los informes medio ambientales. El hecho de que no exista aún la autorización de Costas fue el motivo por el que la propuesta no salió adelante.

El PSOE logró sacar una propuesta adelante, aprobada por unanimidad, que tiene que ver con el aumento de las actividades físicas entre la población adolescente y asegurar al mismo tiempo su fidelización a las prácticas deportivas.

No ha tuvieron la misma suerte cuando plantearon la aprobación de un «bono social» para la cesta de la compra y así compensar la carestía de la vida a las rentas más bajas de la población, que ha sido rechazado por Sa Unió. En este caso la consellera de Bienestar Social justificó la negativa al asegurar que ya existían los vales de comida que se daban a las familias más necesitadas. En cambio el conseller socialista, Rafa Ramírez, insistió en que se trataba de otro tipo de ayudas que no había que confundir con los vales de comida.

Córdoba: «Estamos en contra de la ley lingüística de Vox»

Uno de los puntos del orden del día en el que más se extendieron los consellers fue el relativo a la Ley autonómica de creación de la Oficina de Garantía de la libertad lingüística de la Comunidad Autónoma de Balears, presentada por Vox esta semana en el Parlament balear. La encargada de defender la propuesta del PSOE de Formentera fue Raquel Guasch que cuestionó la postura de Llorenç Córdoba al respecto y le preguntó por el motivo «por el que votó a favor», como diputado del Grupo Mixto en el Parlament balear, de la admisión a trámite de esa ley defendida por el partido de la ultraderecha. En este punto el presidente del Consell y diputado autonómico negó la mayor: «Yo no he votado a favor de la admisión a trámite que esa propuesta». En su contestación aseguró que cuando se debata esa ley votará «en contra». Ante la insistencia de Guasch y de Silvia Tur, de GxF, sobre el asunto Córdoba quiso dejar clara su postura: «No he votado a favor de la admisión a trámite de esa propuesta y presentaremos todas las enmiendas necesarias porque estamos totalmente en contra, no estoy de acuerdo con Vox ni defiendo a Vox, por mucho que me intenten relacionar con ese partido, no lo conseguirán», zanjó Córdoba.