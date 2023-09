Que el catalán haya dejado de ser un requisito para los médicos que quieran trabajar en Balears, según el decreto que este martes quedó validado en el Parlament balear con los votos de PP y Vox. Una decisión que el Govern ha justificado por la carencia estructural de profesionales y para cuya solución el requisito del catalán suponía «un obstáculo». En lo que no se ponen de acuerdo PP y Vox es en la propuesta de la ultraderecha para la creación de la llamada Oficina de Libertad Lingüística. El PP ha mostrado un rechazo frontal a esta medida, que asegura que no está ni consensuada ni pactada. La propia presidenta, Marga Prohens, aseguró que no le gustaba. Habrá que ver en qué queda.

Que la Sindicatura de Comptes tire de las orejas a los consells de Ibiza y Formentera por el uso excesivo que hacen de las subvenciones nominativas. El informe de fiscalización de 2020 que acaba de hacer público la Sindicatura recuerda que estas ayudas directas deben ser una excepción y aplicarse de forma restrictiva.