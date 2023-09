Prohens rebaja las expectativas de Vox con la imposición del castellano

«No se aprobará en estos términos, no nos gusta una ley que es intervencionista, invade competencias y cuestiona el Estatut». La presidenta del Govern, Marga Prohens, aprovechó una pregunta de Més per Mallorca en la sesión de control en el Parlament para rechazar frontalmente la actual propuesta de Vox para crear la llamada Oficina de Libertad Lingüística que no ha sido consensuada ni pactada con el PP, aunque asegura que sus socios tienen «toda la libertad» para presentar cualquier iniciativa a pesar de que haya discrepancias entre ambas formaciones: «Esto es la democracia, nos guste o no, pero este Parlament no aprobará nada que vaya contra el Estatut d’Autonomia».

Prohens reitera que esta proposición «no nos gusta» tampoco gustó en el Govern que se presentara sin enviar la propuesta primero al PP y recuerda que están «dispuestos» a cumplir con el pacto de gobierno con Vox siempre y cuando el texto final sea diferente al presentado: «El acuerdo defiende la convivencia normal de las dos lenguas oficiales». El posicionamiento de la líder ‘popular’ respecto a la Oficina de Vox se produjo durante el intercambio dialéctico con el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que preguntó a la dirigente autonómica cuáles eran sus propuestas en política lingüística. Minutos antes el conseller de Educación, Antoni Vera, defendió en la Cámara baja que cumplirán con el acuerdo con Vox para crear una Oficina de Libertad Lingüística ―Vera prefiere hablar de Oficina de Derechos Lingüísticos aunque advierte que «tendremos que aportar nuestro punto de vista y dejar muy claros nuestros límites». El titular de Educación no especifica cuáles van a ser estos límites pero reitera que su posicionamiento será «respetar siempre» el Estatut d’Autonomia y la Constitución Española: «Tenemos claro que son el paraguas que nos unen a todos». Vera afirma que la Oficina tendrá como objetivo «velar por la convivencia y la cordialidad» de las dos lenguas oficiales : «siempre defenderemos el uso y aprendizaje de ambas». Bronca en el Parlament Prohens, encendió ayer la sesión en el Parlament al vincular al etarra Josu Ternera y al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, con el Partido Socialista. A través de dos fotografías, la líder del Ejecutivo relacionó a ambos como «socios» del PSOE. Un discurso que levantó el enfado y el malestar por parte del portavoz socialista y líder de la oposición, Iago Negueruela, quién lo calificó como «un acto indigno y un insulto a las víctimas del terrorismo» y pidió a Prohens que retirara sus palabras.