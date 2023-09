Menores y pornografía en Ibiza: el 34,4% de los expertos defiende «la desaparición progresiva» del porno

Ante el auge del consumo de pornografía entre la juventud y su repercusión en el incremento de la violencia contra la mujer, los autores del estudio ‘L’accés, consum i conseqüències de la pornografia en l’adolescència de les Illes Balears’ han preguntado tanto a los adolescentes como a sus familias y a los expertos qué opinan que se puede hacer al respecto. El 68% de estos últimos (filósofos, sociólogos, psicólogos, educadores, catedráticos de Derecho, doctores en Ciencias de la Información…) cree que es básico para prevenir o moderar los efectos negativos del consumo de pornografía entre la población adolescente «una educación afectiva y sexual de calidad y adaptada en función de la edad».

Esta estrategia se centraría en «dar recursos educativos para no necesitar consumir pornografía» o que, de consumirla, el joven disponga de «recursos críticos para que no le produzca tanto de mal». Además, un 12,5% considera que deben implicarse más las familias, y un 10% señala la importancia de contar con profesionales formados.

Pero lo que llama la atención es que gran parte de esos expertos consideran también necesario «un proceso progresivo de desaparición de la pornografía». El 34,4% defiende «la abolición, no directamente la prohibición, pero sí el control estricto de la producción, la distribución y la visualización de pornografía», algo que se antoja complicado. Creen, no obstante, que podría «haber filmaciones mostrando el cuerpo y la sexualidad al margen del mercado de la pornografía, desarrollando una cinematografía basada en criterios igualitarios, saludables o educativos que permitirían» no encasillarlas directamente como pornografía.

Su contenido se caracteriza por mostrar «a las mujeres de manera degradada, sometida, cosificada y objetivada a través de distintas prácticas agresivas y abusivas»

¿Y cómo definen la pornografía esos expertos? Para ellos se trata del contenido «audiovisual de alta calidad y diverso que incluye actividad sexual explícita y al cual se puede acceder con facilidad, sin límites ni restricciones, a través de las distintas tecnologías de pantalla de forma gratuita o con un coste reducido». Ese contenido se caracteriza por mostrar «a las mujeres de manera degradada, sometida, cosificada y objetivada a través de distintas prácticas agresivas y abusivas».

«Normaliza la violencia machista»

Coinciden los expertos consultados para este estudio elaborado por la UIB y el Institut de la Dona en «los riesgos y los impactos» que se asocian con el consumo de pornografía entre los adolescentes, como «la normalización de la violencia contra las mujeres». Ese es, subrayan, el riesgo principal y el que da pie al resto, como «tratar a las mujeres de manera denigrante» y presentarlas «como sumisas», pues en esas películas hacen lo que el hombre quiere. En ese sentido, hay «criterios que el porno no tiene en cuenta», como «el respeto, el consenso en las prácticas y el placer compartido». Además, muestran «prácticas violentas y actividades de riesgo para la salud». Una visión unánime es que «la exposición al contenido de la pornografía se encuentra relacionada con la aceptación de la violencia de género» y que provoca «deseducación sexual», por ejemplo, renunciando al uso de preservativos, pues ven que pocos hombres los usan en las filmaciones pornográficas.

Otro riesgo es que muchos jóvenes se pasan innumerables horas viendo porno, lo que les impide hacer otras cosas, como deporte o actividades sociales.

¿Y qué opinan esos adolescentes? También creen (como los expertos) que la pornografía «debe ser regulada» y reconocen que «las familias son primordiales a la hora de supervisar el uso de los dispositivos móviles y las redes sociales». Consideran, según el estudio, que «para mejorar la situación actual» es necesaria «la reestructuración de la educación afectiva y sexual», y que su contenido se centre «en los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexuales y embarazos no deseados». Creen que debe iniciarse esa educación «en Primaria, sobre los ocho años, con el objetivo de establecer unas bases sólidas».