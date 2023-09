Disparada la cifra de pacientes que superan la demora máxima en listas de espera

El número de pacientes del Hospital Can Misses que supera la demora máxima en las listas de espera se ha disparado en el último año, según los últimos datos publicados por la conselleria balear de Salud, actualizados este martes. La situación se da tanto en la lista de espera quirúrgica como en la de consultas externas, aunque es esta última donde realmente el incremento de los pacientes que superan el máximo tiempo de espera establecido por la conselleria balear de Salud ha aumentado de forma vertiginosa.

El porcentaje de usuarios de la sanidad pública de Ibiza que superan los dos meses esperando una primera cita con un especialista es del 65,2% del total de los que están en la lista de espera (17.043) del Hospital Can Misses. Este indicador ha aumentado 23 puntos desde septiembre del año pasado. En ese momento había 3.938 pacientes que llevaban más de 60 días pendientes de la llamada para la cita con el especialista que suponían el 42,2% del total de personas de la lista de espera de consultas: 9.332.

El incremento se da también en el Hospital de Formentera, aunque de forma más leve. Los pacientes que superan la demora máxima en este centro han pasado de representar el 32,3% del total al 42,1%, es decir, diez puntos más. No sólo se ha incrementado el porcentaje de los que superan el tiempo máximo, sino también el total de pacientes que esperan una cita que, en el caso de Can Misses, casi se ha duplicado. Esta misma semana se contabilizaban 17.043 personas en la lista de espera de consultas de Can Misses, un 82,6% más.

El porcentaje de personas que llevan más de dos meses esperando una cita con el especialista en Can Misses ha pasado del 42,2% al 65,2%

Los incrementos de los dos hospitales pitiusos superan el que ha experimentado la sanidad pública balear en su conjunto: 34.111 usuarios llevan más de dos meses a la espera de una primera consulta de atención especializada, el 43,4% del total, una proporción que ha aumentado en ocho puntos respecto a septiembre del año pasado. Una situación parecida se da en lo que respecta a las listas de espera quirúrgica. Aunque mucho menos acusada. En el total de Balears apenas ha habido cambios: hace un año, el porcentaje de pacientes que superaban la demora máxima era del 21,9% del total de los que se encontraban en lista de espera, dato que hace dos días era del 22,7%, dos décimas más.

En Can Misses, en cambio, el porcentaje se ha incrementado en siete puntos, al pasar del 26,7% en septiembre del año pasado al 33,9% en estos momentos. Eso sí, a diferencia de lo que ocurre con las listas de espera de consultas, donde el total de pacientes que aguardan se ha disparado, en el caso de las operaciones, el número de usuarios se ha reducido. En estos momentos hay 2.020 personas a la espera de entrar en un quirófano en el Hospital Can Misses, un 21,6% menos de las que había hace un año.

El Hospital Can Misses encabeza las listas de las demoras más elevadas de la sanidad pública de Balears. Los pacientes esperan una media de 122,2 días para una primera cita con el especialista, 44 días más que el promedio de la Comunitat. En el caso de las operaciones, la espera se sitúa en 163,4 días, un mes más que el dato balear, según la última actualización. Eso sí los pacientes de Formentera son los que menos aguardan para pasar por el quirófano: 57,3 días.