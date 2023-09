La consellera balear de Salud, Manuela García, reiteró ayer en el pleno del Parlament balear que la sanidad de Ibiza y Formentera es «una prioridad» para el nuevo Govern balear, «también sus profesionales». «Y se lleva a cabo con hechos, no negando la realidad y ofreciendo buenas palabras». Así lo expresó García en respuesta a una pregunta de la diputada socialista ibicenca Irantzu Fernández sobre la carta que, a mediados de agosto, un grupo de enfermeras, remitió directamente a la consellera balear advirtiendo de su «preocupación» sobre la continuidad de los proyectos de atención sanitaria que se están desarrollando y por algunos comentarios del nuevo gerente del área de salud pitiusa, Enrique Garcerán. En el escrito, las profesionales de enfermería señalaban que el gerente había vertido comentarios, tanto «dentro como fuera de reuniones», que estaban «totalmente fuera de lugar con una absoluta falta de respeto hacia algunas de las profesiones sanitarias».

Para empezar, la consellera celebró la pregunta de la diputada socialista y, en concreto, que «el Área de Salud de Ibiza y Formentera empiece a ser un motivo de preocupación» para ella, cuando «no lo ha sido durante los últimos ocho años». Dicho esto, Manuela García destacó que tiene «muy claro» tanto ella como su equipo de la conselleria, que «cuidar a sus profesionales es una línea estratégica» y que, por ello, hay que «escucharles y devolverles el orgullo de pertenencia». Acto seguido, puntualizó que «también trabaja en esta línea la gerencia del área de salud pitiusa».

La consellera afirmó que podía «entender» que para la diputada socialista «los cambios resulten molestos». «Pero usted sabe que los ciudadanos de manera legítima han exigido cambios en la gestión y otra manera de responder a las necesidades de Ibiza y Formentera. Los cambios en los equipos de alta dirección son algo frecuente, necesarios, y en muchas ocasiones un ejercicio de transparencia democrática», resaltó, para agregar a continuación: «No se preocupe. Con total independencia de los equipos directivos, se continuarán todas aquellas acciones de las que usted ha mencionado que aporten valor».

Preocupación de las sanitarias

Previamente, la diputada socialista ibicenca advirtió a la consellera de que el problema no es que le preocupe a ella, sino a «las profesionales de Ibiza y Formentera», motivo por el que le enviaron a García la citada carta. «Usted es la máxima responsable de la salud de nuestra Comunitat Autònoma y de lo que pasa en Ibiza ahora mismo», resaltó Fernández, al tiempo que cuestionó si la nueva dirección sanitaria dará o no continuidad a «las políticas de protección y prevención, la cronicidad y el desarrollo de la carrera de las enfermeras». «Es algo que me preocupa mucho, pero sobre todo a los profesionales», subrayó.

Para resaltar la importancia que el nuevo Govern da a la sanidad pitiusa, la consellera recordó que diez días después de que la presidenta, Marga Prohens, tomara posesión del cargo, «su primera visita fue al área de salud de Ibiza y Formentera. «Se reunió en Formentera con el equipo directivo y trabajadores y en Ibiza lo hizo también con asociaciones de pacientes. En la misma línea, el día 25 de ese mes, la conselleria inició una ronda de reuniones con organizaciones sindicales y colegios profesionales porque la interlocución con los profesionales es clave», dijo García.