El PSOE pide a Marga Prohens que rechace «un apartheid inadmisible»

El portavoz del Partido Socialista en el Parlament, Iago Negueruela, pidió a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que rechace «un apartheid lingüístico inadmisible». Para el socialista, la proposición de ley es una norma «predemocrática, anticonstitucional y antiestatutaria». Negueruela advirtió de que la propuesta legislativa la pactaron PP y Vox. «Prohens debe elegir entre Vox o consensos históricos, Vox o una sociedad plural, Vox o nuestra lengua, porque dijo que no quería conflicto con la lengua y efectivamente ha elegido el camino de la imposición», criticó el portavoz socialista.

Asimismo, Negueruela consideró que la proposición de ley ni siquiera puede ser tomada en consideración, ya que no hay enmienda posible a su texto y, en su opinión, solo merece «un no rotundo no sólo de los populares, sino de toda la sociedad». Según el socialista, la norma radical llega «mientras España avanza en otra dirección, de la mano de la presidenta [del Congreso, Francina] Armengol, con una apuesta por la pluralidad y la convivencia desde el Congreso de los Diputados».

Por su parte, Més per Mallorca denunció que esta ley «es el mayor ataque a la lengua catalana en 40 años» y se pregunta si el Govern del Partido Popular de Marga Prohens permitirá lo que consideran una infamia. El partido ecosoberanista alerta de que la normativa supone acabar con la normalización lingüística y con el Estatut de Autonomia, manifestando que no permitirá este ataque a la lengua propia y que utilizará todas las herramientas políticas, sociales y judiciales que se tengan al alcance. «Nos encontrarán delante y utilizaremos todas las herramientas políticas, sociales y judiciales a nuestro alcance para hacer frente».

«Marga Prohens decidió pactar con la extrema derecha anti mallorquina, y ahora vemos su precio. Si no rectifica, la historia la juzgará peor que a José Ramón Bauzá porque habrá sido peor », advirtió el portavoz de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia.

La Obra Cultural Balear (OCB) apuntó que, si se llega a aprobar la Proposición de Ley de Vox con el redactado actual, se abriría una «oficina de persecución contra los catalanes y los catalanoparlantes». Así lo ha aseveró el vocal de la junta de la OCB, Antoni Llabrés, quien destacó que la propuesta legislativa, en su exposición de motivos, «ya destila esa voluntad de ruptura con los consensos en materia lingüística que ha habido en Balears en estos últimos 40 años», por lo que agregó que «supondría una embestida sin precedentes contra la lengua catalana».

«Actualmente, la principal amenaza a la lengua propia de Balears viene justamente de los poderes públicos, que tienen un mandato estatutario de protección, promoción e impulso de esta lengua que quedaría infringido evidentemente», manifestó Llabrés.

En el caso del STEI, calificó de «bunyol» jurídico anticonstitucional la normativa y reclamó a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que se desmarque de esta iniciativa «antibalear». El sindicato advirtió de que, si se aprueba con la redacción actual, supondría que el Parlament considere que el carácter de lengua propia del catalán es torticero. Según el STEI, el texto es «una auténtica chapuza jurídica, con artículos que se contradicen entre ellos». Ponen como ejemplo que la misma propuesta de ley incumple lo que regula porque sólo ha sido registrada en castellano.