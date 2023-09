‘Viernes Docentes’ en el Colegio de Médicos de Ibiza para facilitar la formación continua

«Ahora mismo, es muy complicado que un médico de las Pitiusas pueda salir de la isla para seguir formándose», lamenta el presidente de la junta local de Ibiza y Formentera del Colegio de Médicos de las Illes Balears (Comib), Carlos Rodríguez Ribas. No sólo es caro, ya que hay que asumir desplazamientos y alojamiento sino que, además, es difícil poder hacerlo debido a la falta de médicos que sufre el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Marcharse unos días supone que la ya ingente carga de trabajo que padecen las plantillas se incremente para quienes se quedan, relata Rodríguez Ribas.

Precisamente por este motivo, para facilitar la formación continuada de los facultativos de las Pitiusas la junta local del Comib ha puesto en marcha lo que ha bautizado como ‘Viernes Docentes’. Sesiones en las que médicos de la isla ofrecerán información a sus colegas sobre temas concretos. «El de la formación continuada junto con el de la nueva sede son los dos temas importantes por los que batallamos», indica Rodríguez Ribas, que señala que han escogido los viernes para esta iniciativa «porque es el único día que los médicos de Atención Primaria y del hospital no tienen consulta por la tarde». La intención de la junta era, en realidad, organizar un curso académico, pero al ver que la cosa se complicaba, decidieron atajar e ir organizando estas jornadas.

Hoy: diagnóstico y tratamiento de accidentes de buceo

Hoy a las seis de la tarde Ricardo Alós, coordinador del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Vila y médico adjunto del departamento de Medicina Hiperbárica de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Ricardo Alós Velert, ofrecerá la sesión formativa ‘Diagnóstico y tratamiento de accidentes de buceo’, en la que estará acompañado de Antonio Buendía, cabo mayor del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, cuerpo imprescindible cuando tienen que aplicar los tratamientos con la máquina hiperbárica.

Aunque la de Alós es la primera del curso 2023-2024 propiamente dicho, iniciado en septiembre, ya se han hecho algunas sesiones, detalla el presidente: el cardiólogo Ismael Laplaza impartió una sobre ‘Electrocardiografía intensiva’; Javier Vercher, jefe de Hematología del Hospital Can Misses, ofreció otra titulada ‘Puesta al día en anticoagulantes orales’; Carlos Peláez, responsable de la unidad de Amputados del hospital habló sobre ‘Prótesis de miembro inferior’ y el abogado del Comib, Francesc Fiol, les dio una clase sobre cuestiones legales. «Lo importante, además de ponerse al día, es que luego siempre hay preguntas, dudas y discusiones sobre el tema», destaca Rodríguez Ribas. Aunque las fechas no están cerradas, en los próximos meses —«la intención es hacer una al mes»— está prevista la participación de las responsables de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Can Misses, una charla sobre el código infarto y una sobre shocks que ofrecerá el intensivista del hospital público Gaspar Tuero.

Petición al gerente

Precisamente sobre la formación de los profesionales ha hablado el presidente de la junta local del Comib con el nuevo gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Enrique Garcerán. «Nos ha dicho que es algo que tiene claro», apunta Rodríguez Ribas, que destaca que la posibilidad de seguir investigando y formándose es uno de los aspectos que más tienen en cuenta los médicos, especialmente los más jóvenes, a la hora de optar por un destino. «Les hace una ilusión bárbara. No quieren dedicarse sólo a ver pacientes, que es lo que está pasando ahora», afirma el presidente de la junta local.

La falta de posibilidades en estos momentos de poder acudir a cursos y congresos que sufren los médicos del Área de Salud pitiusa. «Si a eso le sumamos que aquí el coste de la vida es bastante más caro que en otros sitios, el de la falta de formación continua es un inconveniente más», continúa. Carlos Rodríguez Ribas insiste en que a las medidas económicas anunciadas por el Govern balear para completar las plantillas, especialmente aquellas plazas de difícil cobertura hay que añadir otros aspectos: «Hay que garantizar una cierta flexibilidad».