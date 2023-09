«Es preocupante la falta de médicos de Urgencias y Anestesia en el hospital de Ibiza»

«No sólo es preocupante la falta de médicos en Oncología. También lo es en Anestesia y en el servicio de Urgencias», afirma Carlos Rodríguez Ribas, presidente de la junta local de las Pitiusas del Colegio de Médicos de las Illes Balears (Comib). «Y en neumología», añade el portavoz de los médicos, que considera que hay que añadir las vacantes en algunas de estas especialidades en el listado de plazas de difícil cobertura, como se ha hecho con Oncología, para tratar de atraer profesionales al Área de Salud de Ibiza y Formentera. «Eso por no hablar de las listas de espera. Se me cae el alma cuando alguien me dice que lleva siete meses esperando para un especialista o para una prueba. No es razonable», añade.