Fiesta y renovación para los 25 años de la Asociación de Alzhéimer

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Eivissa y Formentera (Afaef) celebrará el próximo 28 de octubre sus 25 años de existencia. La agrupación nació en 1998, pero no comenzó a salir a la calle a atender a pacientes de esta enfermedad, de la que hoy se conmemora el día mundial, hasta abril de 2001. Un cuarto de siglo en el que no han faltado malos y buenos momentos.

Rosa Sánchez, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Eivissa y Formentera (Afaef), explica que este año para el Día Mundial del Alzhéimer, que se conmemora hoy, sólo sacan las mesas informativas a la calle porque están completamente volcadas con la celebración de su 25 aniversario. «Hace 25 años que la gente confía en nosotros, eso es para sentirnos muy orgullosos», comenta Sánchez, ilusionadísima con la «gran celebración» que están preparando. Será el próximo 28 de octubre en el Hipódromo de Sant Rafel, a las 13.30 horas. «Una comida, con arroz de matanzas, y en la que habrá, además de rifas y actuaciones, una sorpresa importante», comenta la presidenta mordiéndose la lengua para que no se le escape.

La asociación, recuerda, nació en 1998, cuando ella y la anterior presidenta, Luisa Cardeña, habían acabado sus estudios. «Era abril», rememora. En aquel momento fundaron la asociación, pero no comenzaron a «salir a la calle», a atender a enfermos de alzhéimer, hasta el 20 de enero de 2001. «En aquel momento no había centros de día y había una falta muy grande de recursos. Tampoco había neurólogos», comenta Sánchez, que en aquella época visitaba las casas de los socios y se encargaba de su cuidado. Su higiene, sus movilidades para evitar que se llagaran, ofreciendo algo de respiro a las cuidadoras principales...

Eso, señala, es lo que siguen haciendo ahora, 25 años después, indica la presidenta de la asociación, que avanza que, precisamente, con motivo de este cumpleaños tan señalado su intención es reestructurar la asociación. «Iniciar una nueva etapa», apunta sobre un proyecto al que llevaba tiempo dándole vueltas. «Quiero que la gente de la asociación esté al cien por cien», indica Sánchez. Si a alguien tiene que dar las gracias en estos 25 años es a los voluntarios. «Tenemos a los mejores del mundo», afirma, orgullosa en unos días en los que le vienen a la memoria algunos de los momentos buenos y malos que ha pasado al frente de la asociación.

Entre estos últimos se encuentran las épocas en las que pensaron que, quizás, tendrían que cerrar por la falta de ayudas. Y el peor, «el desastre» de Can Blai, indica recordando la lucha con el Govern balear para que solucionara la mala atención y trato a los internos en la residencia de Can Blai. «Aquello fue de los peores momentos de mi vida», indica Sánchez, a la que no se le olvidan las mentiras que les decían a las familias y las estampas que vieron en el centro durante aquellas larguísimas semanas. Del día que se rescindió el contrato con la empresa recuerda lo serio que estaba el entonces conseller de Bienestar Social, Vicent Serra, y las risas del presidente, Pere Palau, y la consellera balear de Presidencia, Rosa Puig.

Peores y buenos momentos

Lo recordaba, precisamente, hace unos días, esperando una reunión en la quinta planta del Consell de Ibiza, viendo los retratos de los presidentes (y presidenta). «Pensaba... A Cosme Vidal no lo conocí, con Marí Calbet tuvimos nuestros más y menos, la legislatura de Pilar Costa fue un buen momento, con Xico Tarrés más o menos, con Pere Palau vivimos lo de Can Blai y suerte que estaba Vicent Serra, porque si hubiera sido por él... Y con Vicent Serra fue todo perfecto», rememora.

Uno de los mejores momentos, en cambio, de estos 25 años fue el 12 de mayo de 2018, el día en que abrieron la nueva sede, en uno de los pasadizos que hay junto a Correos. Un espacio en el que atienden a las familias e imparten los talleres para los afectados. También, insiste, el cariño de los trabajadores, los voluntarios y, sobre todo de las familias. Algunas, aunque hace tiempo ya que perdieron a sus enfermos de alzhéimer, siguen muy ligadas a la asociación, a la que consideran su propia familia.