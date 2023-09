Sant Jordi vuelve a ser este sábado 23 de septiembre un punto de encuentro para el rock con el festival Back To School a partir de las 18 horas en la plaza de la localidad, que acoge grupos locales y bandas nacionales. Los grupos ibicencos The New Young Polaks, The Metrallas y Pvssydònia comparten cartel con el grupo pacense The Buzzos y los vigueses Zålomon Grass. La jornada estará amenizada por el dj Ben Kinloch. La entrada es libre.

Relacionadas El vinilo resiste en la cresta de la ola