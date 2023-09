La diputada socialista Amanda Fernández criticó ayer en el Parlament el incumplimiento del PP y de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, de que a partir de septiembre se aplicaría la gratuidad a las guarderías. El decreto aprobado por el Govern que regula la gratuidad de cero a tres años abarca a las escoletes, las que cuentan con autorización de Educación, y deja fuera a las guarderías asistenciales, cuya regulación depende de los consells insulares.

En respuesta a la pregunta de cuándo las guarderías serán gratuitas, el conseller balear de Educación, Antoni Vera, se limitó a decir, en su primera intervención, que «el Govern continuará con la línea iniciada de hacer efectiva la gratuidad de la Educación de cero a tres años, lo cual se coordinará con el resto de instituciones y se favorecerá la reconversión de guarderías asistenciales en escoletes educativas».

La diputada socialista recordó que el Consell de Ibiza es «el único» que aún no ha regulado las guarderías. «Cuando se haya hecho este reglamento, las guarderías podrán adherirse a [la red complementaria de escoletes] y ser gratuitas. Me preocupa que no sepan esto. Ustedes invitan, que los otros pagan. Anuncian que en septiembre las guarderías serán gratuitas y ahora no sabemos si los consells lo financiarán. Es responsabilidad suya y de Prohens por haberlo dicho a las familias», dijo.

Vera cerró el debate recriminando a Fernández que ahora «le preocupen las guarderías», y no cuando ejercía de directora general de Primera Infancia. Dicho esto, el conseller dio los datos de la pasada legislatura: el Govern de izquierdas dio 4.349 plazas gratuitas en 158 centros con una financiación de 11,2 millones. En dos meses, el Govern del PP ofrece 11.199 plazas gratis de 197 centros con un coste 38,4 millones. «Conclusión: este Govern es eficaz y eficiente por mucho que no les guste. Continuaremos trabajando para incorporar cada día más plazas de cero a tres años gratuitas. El compromiso es firme».