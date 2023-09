Reclaman la retirada de decenas de gallinas que «infestan» Sa Residència

A las múltiples problemáticas pendientes de resolver en Colisée Sa Residència (la más acuciante, la falta de personal), se suma desde hace semanas otro quebradero de cabeza: el que provocan varias decenas de gallinas, gallos y un pato, que «campan a sus anchas» por los jardines del centro.

Ya hace tiempo que se pueden ver por allí ejemplares de estas aves, al parecer procedentes de un terreno adyacente en estado de abandono, pero desde este verano «el crecimiento está descontrolado». Hay tantas, que se han convertido en una fuente de preocupación para muchos de los familiares de los residentes, que han decidido pedir ayuda a través de diferentes vías para que alguien se lleve estos animales que «infestan el camino de acceso y los jardines del interior y el exterior del centro» y que van dejando excrementos allá por donde pasan, ensuciando zonas comunes. Aunque reconocen que la presencia de estas aves provoca sentimientos encontrados, ya que se han convertido en una atracción y distracción para algunos internos, que las alimentan, su proliferación, denuncian, «supone un serio riesgo para la salud de los residentes», que pueden pisar sus deposiciones con el calzado, el bastón, el andador o la silla de ruedas. «Las gallinas no están sometidas a ningún control veterinario, son portadoras de parásitos de todo tipo y pueden transmitir un montón de enfermedades infecciosas a través de sus heces», alertan. Además, advierten del peligro que puede suponer para el tráfico que los animales salgan fuera del recinto, pegado a la carretera.

Los familiares han hecho llegar su malestar a la dirección del centro de mayores de Jesús, que «comparte la misma preocupación», y también a las instituciones, en este caso, con «nulo éxito». «Hasta el momento nuestras pesquisas han sido infructuosas, ya que nadie parece responsabilizarse, ni el Govern, ni el Ayuntamiento de Santa Eulària, ni el Consell de Ibiza. A estas alturas y visto lo visto, no nos sorprende en absoluto. Parece ser que las gallinas no son de nadie, ni responsabilidad de nadie y que comparten el limbo legal en el que viven nuestros padres y madres. Es casi una metáfora. Una vergüenza más para la Administración, que parece desconocer sus funciones y sólo se mueve para pasar la pelota a otro tejado. Los mayores no les importan, está claro», critican en un escrito.

El pasado 16 de agosto mandaron una carta a la conselleria de Presidencia y a la de Familias y Servicios Sociales del Goven en la que solicitaban una auditoría técnica de Colisée Sa Residència, denunciando, entre otras cosas, la presencia de decenas de gallinas. Asimismo, un familiar trasladó esta problemática al Consell de Ibiza. Ninguna de estas gestiones ha dado, de momento, resultado. Explican, además, que tanto allegados de usuarios como el director del centro, Toni Bauzá, contactaron por este asunto con el Ayuntamiento de Santa Eulària, que también se desentendió del tema. La propia administración municipal explicó ayer a Diario de Ibiza que no puede actuar y llevarse a las gallinas porque Sa Residència es propiedad privada. «Es la dirección del centro quien tendría que buscar una solución para esto. Nosotros solo podríamos intervenir en caso de maltrato a las aves o si se tratase de animales peligrosos, que no es el caso», detallaron fuentes del Consistorio.

Bauzá, según confirman familiares de los usuarios, se dirigió, asimismo, al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona de la Guardia Civil), que alegó que el tema no era de su competencia. La misma respuesta recibió una de las familiares cuando se puso en contacto con el Cofib (Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears), que argumentó que no se podía hacer cargo del asunto puesto que las gallinas son animales domésticos.