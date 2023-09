Los bomberos del Parque Insular de Ibiza se han desplazado en la tarde de este martes hasta un edificio de la avenida Vuit d'Agost por una explosión en una vivienda de la cuarta planta, aunque afortunadamente no hay heridos (en ese momento no había nadie en el interior) y tampoco ha hecho falta desalojar a los vecinos, tal y como explican los propios bomberos. Este incidente también ha obligado a movilizar agentes de la Policía Local de Ibiza y de la Policía Nacional, así como al 061.

"Ha habido una deflagración y ha ocasionado que en un balcón una cristalera haya salido despedida y se haya quedado apoyada en la barandilla del balcón. Lógicamente esto ha alertado a los vecinos. Hemos llegado allí y hemos visto que era producto de una acumulación de gases, seguramente por químicos de limpieza, pero está por definir. De momento es una hipótesis", han explicado desde el Parque Insular de Bomberos en conversación telefónica con este diario.

La deflagración ha causado daños materiales, pero no había ninguna persona dentro. "Según nos han comentado, se trata de un piso turístico", añaden los bomberos, que cuando han llegado al edificio no ha hecho falta desalojar porque "ya no había temperatura ni incendio", sólo los efectos de la explosión. El fuego se ha apagado por sí solo. A las 16:45 los bomberos han recibido el aviso y tres minutos después ya iban de camino al lugar de los hechos. Han tenido que forzar la puerta del piso, precisamente porque el balcón estaba impracticable.

Concretamente, el Parque Insular ha movilizado para este servicio a seis efectivos (un cabo y cinco bomberos) y dos vehículos (autobomba y autoescalera).

No ha sido necesario cortar el tráfico en la avenida Vuit d'Agost, sino en una calle adyacente, explican desde el Parque Insular. Los bomberos han explicado sobre las siete de la tarde que todavía no habían podido contactar con el propietario, sino con su pareja, aunque en ese momento ya estaban de nuevo en el Parque.