Salud vacunará este año contra la gripe a unos 45.000 niños sanos

La conselleria balear de Salud vacunará esta temporada en Balears contra la gripe a unos 45.000 niños sanos con edades comprendidas entre los seis meses y los cinco años y once meses. De la misma manera, inmunizará a otros 8.500 bebés contra el virus respiratorio sincitial (VRS) causante de la temida y grave bronquiolitis entre los lactantes y que provoca un buen número de ingresos hospitalarios y algún que otro deceso, explica el pediatra Edelmiro Vergés, miembro de la comisión de vacunas de Balears.

El pediatra justifica la vacunación contra la gripe de los niños sanos en primer lugar porque se ha demostrado que son los más eficaces transmisores de la enfermedad en sus propios hogares, una circunstancia que se ha constatado con cifras: «Cada año, cuando llegan las vacaciones (escolares) de Navidad, bajan los casos de gripe», revela Vergés. Y en segundo lugar, porque el número de ingresos hospitalarios por gripe a estas edades nada tienen que envidiar a los de las personas mayores de 65 años por esta misma causa. «La gráfica de los ingresos hospitalarios por gripe forma una U en la que las dos puntas las conforman los menores de seis años y los mayores de 65. Lógicamente, en los menores los casos son menos graves, no llegan a desarrollar neumonías, pero el número de ingresos es similar», razona.

Sobre cómo se vacunará a estas cinco cohortes de niños contra la gripe, el pediatra detalla que a los menores con edades entre los seis meses y los dos años no quedará más remedio que vacunarles con la jeringa y el tradicional pinchazo ya que a esas edades tan tempranas aún no toleran la vacuna intranasal que sí se dispensará al resto, a los niños que hayan cumplido los dos años y aún no hayan alcanzado los seis. Respecto a los mayores de seis años, Vergés apunta que, como hasta ahora, solo se vacunará contra la gripe a los niños con patologías de riesgo.

Anticuerpos para la bronquiolitis

Ya por último, el experto prefiere hablar de inmunización contra el virus sincitial antes que de vacunación ya que, alega, a los neonatos no se les dosifica una vacuna al uso, sino un anticuerpo monoclonal. A diferencia de las vacunas tradicionales, explica, los anticuerpos monoclonales ya contienen la sustancia que matará al virus respiratorio causante de las temidas bronquiolitis. A esas edades tan tempranas el sistema inmunitario está aún inmaduro para que se le inocule el virus y pueda fabricar por sí solo las defensas para combatirlo.

Vergés calcula que habrá que inmunizar a unos 8.500 neonatos contra este patógeno. A todos los nacidos entre los próximos meses de octubre y marzo, que lo serán antes de recibir el alta hospitalaria, y a los alumbrados entre abril y octubre de este año, que serán inmunizados en sus respectivos centros de salud a lo largo del primer mes otoñal.