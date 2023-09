Estos son los cambios que el PP quiere aplicar en la supresión del Impuesto de Sucesiones en Baleares

El Partido Popular va a presentar enmiendas destinadas a modificar el decreto que el Govern de su propio color político aprobó para eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, durante su tramitación como proyecto de ley en el Parlament, tras las deficiencias en su redactado inicial que algunos asesores fiscales han venido denunciando durante las últimas semanas. Esta decisión fue comunicada el pasado jueves durante la reunión que responsables del PP mantuvieron con representantes de diferentes colectivos que actúan como asesores fiscales y de las organizaciones empresariales. Un aspecto en que coincidieron todos los participantes en este encuentro que han sido consultados, es que la medida que ha impulsado la conselleria de Hacienda, rebajando la carga fiscal, «es buena, pero ciertamente es mejorable», en palabras del representante del Colegio de Abogados de las islas y del Cercle d’Economia de Mallorca, Rafael Gil.

Desde que se aprobó el decreto ley que bonifica en su totalidad el impuesto de Sucesiones en herencias entre padres e hijos, abuelos y nietos, y cónyuges, el abogado Alejandro del Campo, del despacho DMS Legal, ha venido destacando la presencia de fallos, algunos de envergadura, en el decreto ley aprobado ya por el Govern, tal y como ha venido informando Diario de Mallorca, y todos ellos van a ser objeto de modificaciones durante la tramitación de la medida como proyecto de ley. Alguna de estas críticas se vio posteriormente respaldada por el notario valenciano Javier Máximo Juárez en los informes que elabora para la web notariosyregistradores.com, de apreciable prestigio entre estos colectivos.

De este modo, se va a hacer una aclaración para que no queden dudas respecto a que los receptores de una herencia en Balears que no sean residentes en España también se van a beneficiar de la supresión o reducción de este tributo. El problema surge debido a que el citado decreto señaló que tendrán derecho a esa ventaja «los sujetos pasivos por obligación personal de contribuir», lo que hace referencia a los residentes fiscales en nuestro país, término que no aparece en las bonificaciones del impuesto que se han aprobado o se están tramitando en otras autonomías, como Madrid, Andalucía, Canarias o la Comunidad Valenciana.

Pero uno de los puntos a los que se dedicó más tiempo durante este encuentro fue la exigencia incluida en el decreto aprobado por el Ejecutivo de Marga Prohens de que para beneficiarse de la gratuidad del citado tributo, las viviendas que se reciban deben de registrarse con el valor de referencia catastral, alegando los asesores fiscales que éste es mayoritariamente inferior al de mercado. Eso supone, según ha venido denunciando Alejandro del Campo, que al hacer constar que el inmueble tiene un valor por debajo del precio por el que luego se va a vender, cuando esta transacción se produce aparece un beneficio ficticio que luego puede obligar a pagar más a través del IRPF de lo que se ha ahorrado con el tributo de Sucesiones.

En este apartado, según señalaron Rafael Gil y el representante por Mallorca de la Asociación de Técnicos Tributarios, Víctor Adler, se plantearon varias alternativas para intentar ajustar en lo posible la valoración del inmueble a su precio en el mercado. Dado que ese valor de referencia catastral se estima en un 90% del valor de mercado, se apuntó la posibilidad de registrar la vivienda que se recibe en herencia, por ejemplo, elevando un 10% el que se fija por el Catastro, o que solo se pague el Impuesto de Sucesiones por la diferencia entre el valor de referencia y el que quiera registrar el heredero, aunque esta segunda opción resulta muy compleja, según se reconoce.

También se planteó, en el caso de que en el reparto de la herencia alguno de los beneficiarios consiga bienes de mayor valor, que no se obligue a éste a tributar como si se hubiera producido un exceso en la adjudicación, sino que todos los hermanos, por poner un ejemplo, se beneficien de la gratuidad del impuesto al margen del valor de lo que reciben en el reparto.

A esta reunión acudieron, en representación del PP, el conseller de Hacienda, Antoni Costa; el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, y la portavoz de la comisión de Hacienda, Lourdes Cardona; además de representantes de colectivos como los técnicos tributarios, abogados, economistas, gestores administrativos y graduados sociales, además de las patronales CAEB y PIMEM y del Cercle d’Economia.

Propuestas hasta el día 2

Durante esta reunión, se solicitó a estas organizaciones que presenten propuestas para mejorar el proyecto de ley hasta el día 2 de octubre, por lo que CAEB va a solicitar a sus asociados que hagan llegar sus sugerencias para trasladarlas al PP, mientras que PIMEM se adherirá a las que hagan los gestores administrativos por la relación existente entre ambas organizaciones.

En cualquier caso, el presidente de esta última patronal, Jordi Mora, confirmó la predisposición existente en el PP para mejorar el texto relativo a la eliminación de Sucesiones. También Rafael Gil y Víctor Adler pusieron en valor que los populares convocaran la citada reunión y solicitaran propuestas, recordando que lo habitual por parte de los partidos políticos es mantener esos encuentros solo durante las campañas electorales.