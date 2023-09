PREGUNTA: ¿Qué es el Chemsex?

RESPUESTA: Es el uso intencionado de sustancias psicoactivas o recreativas para intensificar la experiencia sexual. Es una práctica, un fenómeno social, que se da sobre todo en hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, aunque no exclusivamente, donde predominan unas ciertas sustancias más novedosas como el GHB, la metanfetamina y la mefedrona...

P: ¿Y el GHB?

R: Éxtasis líquido, conocido coloquialmente como el chorri porque es un líquido transparente del que echas un chorrito como de una pipeta en las bebidas.

P: ¿Y qué sensaciones provoca?

R: Es una sustancia muy parecida al alcohol, es una molécula muy similar, pero mucho más potente. Para que te hagas una idea de su potencia usaré una equiparación muy aleatoria: un mililitro de la sustancia equivaldría a unos diez cubatas.

P: ¿Y produce los mismos efectos que el alcohol?

R: Sí. Euforia, desinhibición, aumento del erogenismo... y lo hace de forma mucho más potente e inmediata.

P: Pero en ocasiones el alcohol no es un buen aliado para mantener relaciones sexuales...

R: Actúa igual que el alcohol por eso en muchas prácticas de Chemsex también se utilizan facilitadores de la erección como la viagra o el cialis.

P: Hábleme de las otras sustancias usadas en estas prácticas.

R: Son, como te he dicho, la mefedrona y la metanfetamina famosa por Breaking Bad, que son conocidas coloquialmente como la mefe y tina, aunque en Inglaterra es llamada Cristal Meth.

P: ¿Han sustituido a otras para potenciar el deseo sexual?

R: No. En realidad este es un fenómeno nuevo aunque es cierto que las drogas siempre han estado vinculadas con el sexo toda la vida, no es nada nuevo. Todos hemos tenido sexo después de salir de la discoteca habiendo tomado algo pero esto es un uso intencionado. Yo tomo estas sustancias y quedo con gente para practicar el sexo. Mientras el GHB provoca desinhibición, las otras dos causan una estimulación muy potente ya que son derivadas de la anfetamina por lo que dan mucha energía y a la vez desinhiben un poco.

P:¿Tienen alguna otra característica?

R: Sí, que son empatógenas, esto es, que te hacen conectar mucho con las personas. Te hace sentirte muy relacionado como con el MDMA (droga sintética que altera el estado de ánimo y la percepción), que te vuelve muy cariñoso con el resto de personas.

P:¿El MDMA es el éxtasis?

R: Sí y se utiliza también, aunque en menor medida, en el Chemsex. Como también se usan otras como la ketamina, la cocaína o el speed.

P:Pero estas no se usan de forma exclusiva para tener sexo...

R: No, pero el GHB, el chorri y la mefe también se utilizan mucho en fiestas. Porque no sé lo que vale aquí un cubata en una discoteca pero en Barcelona cuestan 11 euros y estas sustancias son mucho más baratas por lo que también se utilizan para salir de fiesta.

P:¿La desinhibición que provocan abren la puerta a la transmisión de enfermedades sexuales (ITS)?

R: No es una cuestión de falta de prevención. Con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que las ITS derivan del número de parejas sexuales que tengas. ¿Por qué están aumentando las ITS independientemente del uso del preservativo? Porque estamos en sociedades más liberadas, que tienen menos moralidad y que permiten prácticas sexuales diferentes y menos normativas. El Chemsex habitualmente se realiza en grupo, con un número de parejas que va variando y pueden intercambiarse y de ahí puede venir una mayor exposición a ITS o al VIH.

P:Y también hablamos de sustancias que son muy adictivas...

R: Sí. Ese es el riesgo a más largo plazo, aunque no todo el mundo desarrolla un uso problemático que desemboque en una adicción. Son más adictivas que la cocaína o la nicotina.

P:¿El Slam inyectable forma parte del Chemsex?

R: Sí pero es una de sus prácticas más minoritarias. Se introducen las drogas por vía endovenosa, sobre todo la mefedrona y la metanfetamina, en vez de esnifarlas, ingerirlas o fumarlas.

P:¿Por qué?

R: Por la tolerancia de estas sustancias. Si las tomas de forma continuada necesitas más dosis para llegar al mismo efecto. Y una de las maneras de incrementar su efecto es inyectártela directamente en vena.

P:¿Existe el riesgo de que el Chemsex se extienda de los colectivos mencionados a los adolescentes?

R: Esto es un fenómeno social y, como tal, suele evolucionar. Aunque en estos momentos aún es una práctica minoritaria, pueden establecerse puentes con otros sectores que empiecen a usar estas sustancias. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué se da este fenómeno en la población LGTBI? Porque hasta hace poco han vivido como una minoría sexual oprimida.

P:¿Está extendido el Chemsex en Balears?

R: No lo sé pero es posible porque se produce en urbes de gran tamaño y en zonas donde el intercambio turístico es muy elevado porque es fácil importar actividades de sus países de origen. Por eso es posible que en Balears se practique Chemsex con más frecuencia.

P:¿Qué abordaje asistencial tienen estas prácticas?

R: Yo no dramatizaría este fenómeno. Lo trataría con sensibilidad porque afecta a una minoría y no siempre es problemático, como no lo es salir de fiesta y beber copas.