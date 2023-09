Fallece Vicent Marí, la sonrisa de Can Rafal

Siempre sonriendo o bromeando tras la barra del histórico bar Can Rafal. Así recuerdan varias generaciones de ibicencos y visitantes a Vicent Marí, que ha fallecido esta mañana en Ibiza, después de unas semanas hospitalizado en Mallorca. Marí, nacido en Dalt Vila, tenía 79 años. Hubiera cumplido 80 años este mes de diciembre.

Con apenas once años comenzó a trabajar en el bar del barrio de la Marina, un lugar que se convirtió en su casa. Pasó allí 54 años. Desde los once hasta que tuvieron que cerrar, en verano del 2009. Siendo un niño recorría las calles de Vila repartiendo cruasanes y ensaimades por la mañana y coques por la tarde, hasta que un día el propietario del establecimiento le ofreció trabajar allí. “Le dije que sí y he estado aquí desde entonces. Trabajé con él hasta que se retiró y luego seguí yo con mi familia”, explicaba, melancólico, el día en que él y su mujer, Maria Marí, echaban el cierre al negocio.

Su vida fue la de Can Rafal. Y el Madrid. Merengue “a matar”, como decía él, tenía el bar forrado de fotografías de los ídolos de su época. Y una, en la que se le ve especialmente sonriente de una de las muchas veces en las que Zidane acudió al bar. El lugar de Vicent estaba en la barra. De la cocina se encargaba su mujer, que le acompañó en esa aventura cafés, carajillos, arròs con mongetes y partidas de cartas durante 33 años. Una “locura” diaria que compartieron con sus hijos: Vicent, Juan Antonio y Teresa.

El alma de la Marina

Vicent y Maria convirtieron el local en un importante punto de encuentro del barrio. Abrían muy pronto y cerraban de madrugada. Sus hijos prácticamente se criaron allí, rodeados de toda la gente de la Marina que lloró, literal y metafóricamente, el día que echaron el cierre. Vicent Marí fue testigo, desde los apenas 48 metros cuadrados del establecimiento, de los grandes cambios de la isla. De la ciudad. De la sociedad de Ibiza.

Cuando comenzó, servía las tapas de una peseta y media y los bocadillos a 60 céntimos, abría a las cinco de la mañana para servir desayunos a los trabajadores del puerto, a las mujeres aún les costaba entrar solas a tomarse un café porque estaba mal visto y los turistas llegaban al bar por casualidad, deambulando por las callejuelas del barrio de pescadores. Nada que ver con la realidad de aquel 2009 en el que echó el cierre al negocio y a una parte importantísima de su vida.

Para muchos, Can Rafal era su casa. Y Vicent y María y sus hijos, como de la familia. Varias generaciones de ibicencos compartieron mesa con los parroquianos a la hora de la comida y creecieron alimentados por los platos de Maria, sentados en cajas de refrescos colocadas sobre las sillas para llegar bien a la mesa y riendo con los comentarios de Vicent.

Además de los habituales, los de todos los días, y los turistas. A lo largo de ese más de medio siglo en Can Rafal Vicent sirvió cafés, bebidas y tapas a una larga ristra de famosos: Sergi, Xavi, Vicente del Bosque, Michel, Camacho, Loles León, Tita Cervera, Gary Dourdan… Bromista, risueño y carismático, Vicent era el alma de Can Rafal. Le gustaba la gente. Y se notaba.