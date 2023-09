La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha desestimado, en un auto del jueves de la semana pasada, el recurso de apelación del propietario de la Policlínia Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás y ha confirmado el archivo definitivo del procedimiento penal por prevaricación contra la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, por el hospital de Jesús. Vilás, que se opone frontalmente al proyecto que trata de impulsar el empresario farmacéutico, Juan Tur Viñas, presentó la querella contra Carmen Ferrer por la tramitación de la licencia de obras y actividad del hospital previsto en la finca Cas Doctor Martí, situada junto al campo de fútbol de Jesús.

La Audiencia Provincial ratifica el auto de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, de julio de 2022, en el que decretaba el archivo de la causa. La Fiscalía también se opuso al recurso del propietario de la Policlínica al entender que la declaración de la alcaldesa, “corroborada por la documental que obra en los autos [de la instrucción]", justificaba el sobreseimiento, según informa el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Instrucción innecesaria

En su auto de archivo, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 afirmaba que “no tiene cabida el ilícito de prevaricación administrativa” y que la práctica de nuevas diligencias no aportaría nuevos elementos, por lo cual “alargar innecesariamente el proceso excedería el derecho a tutela judicial efectiva”.

"La juez comprendió, tras la declaración de Carmen Ferrer y el análisis del expediente municipal y de los acuerdos de la Comisión Insular de Patrimonio del Consell de Ibiza (Ciotupha), que no existía el delito de prevaricación por no caducar los expedientes de obras y actividad del hospital de Jesús por dos cuestiones. Por un lado, al no poder equipararse a resolución de contenido decisorio al carecer de eficacia ejecutiva y porque no resultaba contrario a derecho, al estar amparado por el acuerdo de la Ciotupha de 25 de noviembre de 2019", explica la nota del Consistorio. Asimismo, el auto destaca que la caducidad tampoco podía tener carácter automático ya que los expedientes se encontraban en curso, añade.

En todo caso, Vilás mantiene abierto otro frente judicial contra la alcaldesa de Santa Eulària y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, también por el proyecto del hospital; en concreto por un supuest delito ambiental el acceso rodado previsto. Anbteriormente, ya se archivó otar querella de Vilás contra Marí cuando este ocupaba el cargo de alcalde de Santa Eulària

.