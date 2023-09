Que con el gravísimo problema de vivienda que se vive en Ibiza y Formentera en los últimos años, un 21% de las casas y pisos de las Pitiusas estén vacíos, según se desprende de una encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre consumo eléctrico. Según estos datos hay 15.700 inmuebles vacíos en Ibiza y 2.583 en Formentera. El presidente del Consell achaca este dato a la «inseguridad jurídica» que provoca que un propietario que alquila no tenga las garantías de que la vivienda le será devuelta en condiciones óptimas y se podrá defender ante los impagos. La CAEB también asegura que la legislación va «en contra del propietario». Por su parte, los API dudan de que estos datos sean ciertos.

Que con el curso ya empezado, el Govern balear aún no sepa en qué fecha podrá poner en marcha la Escuela de Hostelería de Ibiza. La conselleria de Turismo asegura que abrirá a lo largo de este año académico aunque aún no puede concretar qué cursos se impartirán. El centro aún no tiene muebles ni maquinaria.