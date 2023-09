Un turista italiano de un vuelo entre Ibiza y la localidad transalpina de Bari protestó por la indemnización que supuestamente la compañía Ryanair les iba a ofrecer como compensación por el retraso de su vuelo. En el vídeo que acompaña a esta información y que fue difundido hace dos semanas en las redes sociales por los medios Radio Bari y Telebari, se puede ver al viajero en el avión mientras se dirige a los demás pasajeros y la tripulación. "Ryanair nos da cuatro euros. Cuatro euros no sirven para nada en Ibiza porque es muy cara y no me puedo comprar ni una botella de agua", exclama entre las carcajadas del resto de pasajeros.

