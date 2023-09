Más de 700 hombres detenidos por violencia de género en las Pitiusas en 2022

Los cuerpos policiales de las Pitiusas detuvieron o investigaron a un total de 736 hombres en 2022 acusados de delitos de violencia de género por maltratar a sus parejas o exparejas (mujeres). Es decir, dos hombres fueron detenidos o investigados cada día por este motivo en Ibiza y Formentera. Esta cifra representa un 18% más que el año anterior, cuando fueron 625. La violencia de género se refiere a la que ejercen hombres sobre mujeres con las que han tenido o tienen una relación afectiva de pareja.

El aumento es muy notable si se observa la evolución en los últimos cinco años: el número de detenciones por esta causa ha crecido un 36% en las Pitiusas, pues ha pasado de las 541 de 2018 a las 736 de 2022, según las cifras facilitadas por la Secretaría de Estado de Seguridad. Este registro recoge todas las detenciones e investigados por hechos graves asociados a la violencia de género que comunican al sistema estadístico de criminalidad el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las Policías Locales.

El covid invisibiliza los casos

El descenso en el número de denuncias y detenciones por violencia de género que se produjo en 2020, el año de la pandemia, el confinamiento y las restricciones en las relaciones sociales, fue un espejismo, tal y como confirman los datos. Aquella bajada, que los expertos ya preveían, se debió a que en esas circunstancias los agresores tenían un mayor control sobre sus víctimas, al tiempo que ellas habían perdido la posibilidad de relacionarse fuera del ámbito de dominio del maltratador y de pedir ayuda, y mucho menos, denunciar. El momento en el que las mujeres deciden acabar con la situación de violencia y alejarse del maltratador es el más crítico para ellas, puesto que el hombre responde con un aumento de la agresividad. Por tanto, en ese punto es cuando es especialmente necesario que las víctimas pidan ayuda.

Por otra parte, la pandemia agravó notablemente las circunstancias económicas de la población, en general, pues obligó a cerrar durante meses un número considerable de empresas, lo que tuvo su impacto en el empleo y en los ingresos de las familias. Este hecho también limitó las posibilidades de las víctimas para romper con su maltratador.

Así, 2020 se cerró con una cifra sorprendentemente baja de detenciones por violencia de género, 477, frente a las 530 de 2019 y las 541 de 2018. Pero era un número engañoso que en realidad lo que revelaba era que muchas víctimas habían perdido la oportunidad y la posibilidad de denunciar por las restricciones a la vida social que impuso la pandemia, que también invisibilizó la violencia de hombres contra sus parejas, oculta dentro de las paredes de las viviendas.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las denuncias por violencia de género que llegan a los juzgados se desencadenan por un atestado policial, es decir, la actuación de un cuerpo de seguridad que interviene al ser testigo de la agresión o al recibir un aviso por parte de terceras personas. El confinamiento y la limitación de movimiento a la ciudadanía también tuvo como efecto indeseado que los maltratadores tuvieron menos testigos que pudieran denunciar sus delitos.

Récord también de denuncias

Del total de detenciones de 2022, 688 se produjeron en Ibiza (un 15,4% más que en 2021) y 48 en Formentera, donde el incremento con respecto al año anterior fue más acusado y se disparó hasta un 65,5%.

La cifra récord de detenciones por violencia de género en 2022 tiene una correspondencia con las denuncias que recibieron los juzgados ibicencos por este motivo: se alcanzó el número más alto de la serie histórica, un total de 946, lo que representa un incremento del 23% con respecto al año anterior. Estas denuncias afectaron a un total de 730 mujeres víctimas de violencia machista por parte de sus parejas o exparejas, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Un centenar de mujeres más que el año anterior (un 17% más). Es preciso recordar que los casos que acaban en los juzgados con una denuncia son una parte mínima del total, la punta de un iceberg que permanece oculto.

Por otra parte, llama la atención que ocho de cada diez detenidos o investigados (hombres a los que se imputa un delito de violencia de género) tenían antecedentes policiales antes de ser arrestados -concretamente, el 84% del total-, y les habían detenido una o más veces, aunque la estadística no detalla el motivo. En Formentera, solo dos de los 48 detenidos no habían sido arrestados antes, y en Ibiza, no tenían historial policial 117 de 688.