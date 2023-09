El rector recuerda ante Prohens la misión de la UIB de defender el catalán

En la inauguración del curso académico de la Universitat, el rector, Jaume Carot, quiso ayer recordar en su discurso la misión de la UIB en la defensa y promoción de la lengua catalana. En presencia de Marga Prohens, que acudió a este por primera vez como presidenta del Govern, Carot remarcó que el Estatut d’Autonomia concede a la Universitat el papel de «máxima autoridad en materia lingüística» y que la nueva ley de universidades (LOSU) también menciona que las universidades han de encargarse de «la promoción» de las lenguas oficiales y de «fomentar y facilitar su uso».«Ya lo hacemos y continuaremos haciéndolo desde la ciencia», aseveró el rector desde el atril de la sala de actos de Son Lledó. Añadió: «No nos podemos permitir renunciar a lo que es nuestro».

En su parlamento, el rector se acordó del antiguo Govern para agradecer logros como el contrato-programa (que supone una financiación garantizada de 355 millones hasta 2026), un mecanismo de estabilidad financiera que el nuevo Ejecutivo ha indicado que mantendrá, hecho que Carot también celebró y agradeció ayer públicamente al nuevo equipo del PP, de quien destacó varias veces la buena predisposición y «excelente voluntad» que ha mostrado desde que ocupó el Consolat de Mar.

Apoyo económico

En su discurso, Prohens retieró su compromiso con la institución y manifestó públicamente lo que ya transmitió a Carot en la audiencia que mantuvieron en el Consolat de Mar en julio: su intención de dar «todo el apoyo económico» a la UIB, con «certezas y estabilidad» y manteniendo y «si hace falta mejorando el contrato programa».

Prohens también volvió a asegurar, como ya expuso tras la mencionada audiencia, que el Ejecutivo trabajará con el Ayuntamiento de Palma para desbloquear la situación de la segunda residencia de estudiantes y se ha comprometido con el impulso a la investigación y la innovación a través de un nuevo Plan de Ciencia y Tecnología. Aseguró que no permitirán que un alumno deje de estudiar por una cuestión económica. Valoró el papel de la Universitat como espacio «de libertad», pero no hizo referencia al tema lingüístico expuesto por Carot.

Además de recordatorios y agradecimientos, el discurso del rector, como es habitual, también dejó un espacio para las peticiones hacia el Ejecutivo autonómico, recordando que la UIB, en cumplimiento de la LOSU, tiene que desplegar una nueva política de recursos humanos con el personal docente e investigador («algo que no podremos hacer sin el apoyo del Govern», señaló) o llegar a dedicar («en algún momento, no mañana») el 5% del presupuesto a un programa propio de investigación (proyecto que este año ya recibió una inyección «notable» de fondos gracias al Impuesto de Turismo Sostenible, destacó Carot). No faltó la petición de auxilio también para las demandas ‘clásicas’, como la de la biblioteca central o el nuevo edificio de ciencias.

Durante la ceremonia de inauguración, tuvieron lugar los habituales parlamentos, como la lectura de la memoria del curso anterior, a cargo de Irene Nadal, la secretaria general quien además de exponer las principales cifras de la actividad universitaria quiso recordar el trabajo de las personas que forman parte de la Universidad, haciendo especial mención a la doctora Francesca Garcías, que se jubilará próximamente y de quien Nadal quiso recordar con cariño su carácter meticuloso revisando actas y documento.

La lección inaugural

La lección inaugural de este curso (en el que habrá unos 10.000 alumnos de grado y 5.000 en másteres y otros estudios) fue impartida este año por el profesor Felio José Bauzá, «un viaje» con el título ‘Ciencia, arte y pensamiento’.

Como cada año, cerró el acto la Coral Universitaria entonando el ‘Gaudeamus Igitur’, aunque en esta ocasión por primera vez faltó su director, Joan Company, ya jubilado.

Reconocimiento Agustí Villaronga, honoris causa a título póstumo

En la solemne apertura del curso académico de este año la Universitat llevó a cabo también el acto de investidura como doctor honoris causa a título póstumo del cineasta Agustí Villaronga, quien fue propuesto para el nombramiento en diciembre de 2021 y falleció en enero de 2023. Magdalena Brotons, vicerrectora de Proyección Cultural, presentó un vídeo realizado por Blai Tomàs, colaborador de Villaronga, con un resumen de su trayectoria y declaraciones suyas. Emocionadas, las hermanas del director, Paula, Tonga y Celia, recibieron de manos del rector los símbolos del honoris causa.