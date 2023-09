La Unidad Central de Ciberdelincuencia ha detectado una campaña de distribución de malware suplantando a la Policía Nacional. En esta nueva oleada de envío de mails se cita al usuario para comparecer ante la Oficina de Denuncias por supuestos “cargos de robo agravado”. En el correo aparecen dos enlaces -“APP Citación Electrónico” o “www.policia.es- y al hacer clic en cualquiera de ellos, lleva a una página web descarga de un archivo .zip que contiene software malicioso que infecta el ordenador de la víctima.

Desde Policía Nacional recomiendan no abrir links o descargar archivos de procedencia dudosa, tener siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus así como realizar copias de seguridad independiente de forma periódica, son algunos de los consejos para evitar ser víctimas de este fraude.

El cuerpo de seguridad ha informado en una nota de algunos indicativos que nos hacen sospechar de la falsedad del correo: el dominio del remitente no guarda ninguna relación con el de Policía Nacional; el contenido del correo electrónico presenta errores de ortografía y redacción, lo que podría ser un indicio de su falta de veracidad; al poner cursor del ratón encima del enlace aparece en la parte de abajo la URL a la que nos va a redirigir, siendo en este caso muy distinta a la de la Policía Nacional.

En este sentido, para no ser víctima de estos ataques aconsejan no abrir enlaces o descargar archivos de procedencia dudosa o desconocida; realizar copias de seguridad frecuentes que posibilítenla recuperación de los archivos y siempre guardarlas en un dispositivo independiente, como un disco duro externo; mantener el software y antivirus siempre actualizado; mostrar extensiones de los archivos y nunca ejecutar .EXE desconocidos; utilizar el sentido común y si se recibe un correo sospechoso, no abrirlo hasta contrastar su procedencia, incluso contactando con el supuesto remitente o la compañía de transporte; y no abrir correos procedentes de remitentes desconocidos o a los que no se haya solicitado información previa.