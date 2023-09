Talamanca trabaja para recuperar la normalidad

En días como estos, en los que el agua alcanza hasta las mesas, uno comprende que el nombre de bar Flotante le sienta a este negocio como anillo al dedo. Después de permanecer cerrado durante dos días, hoy [por ayer, martes] este establecimiento de Talamanca vuelve a abrir sus puertas a la clientela, aunque a medio gas. La terraza sigue inundada y está abierto al público el interior y cuatro mesas que se han instalado en un lateral del negocio. Pero dos días cerrados no significa que hayan sido dos días sin trabajar, porque la actividad ha sido frenética.

«Hemos estado limpiando sin parar. El agua llegaba hasta la barra y teníamos un palmo de arena» explica Eva, una camarera que señala que en «23 años trabajando aquí solo he visto dos veces algo aparecido». Mientras cuadra unas cuentas en una mesa, la encargada del negocio hace un balance de los destrozos ocasionados: «El viento se llevó el toldo de la terraza y también arrastró los pivotes de cemento que la sostenían. Las mesas y las sillas no, porque las quitamos a tiempo». No tienen pérdidas materiales significativas, aunque sí que perdieron todos los helados y el material delicado que tenían en las neveras.

En una de las pocas mesas exteriores, Belén Stoppel está desayunando como si fuera un día normal. Confiesa que lo que ha encontrado le ha sorprendido: «No me esperaba que tuviera este aspecto», señala justo cuando una fuerte ola rompe contra la terraza del bar Flotante y el agua alcanza las patas de su mesa: «Pero tenía muchas ganas de volver aquí y hemos venido a desayunar, aunque igual me acabo mojando los pies».

El otro negocio más afectado por el temporal es el Hostal Talamanca, situado justo al lado del Flotante, y cuya principal vía de acceso, la pasarela de madera que recorre la playa de Talamanca, ayer por la mañana seguía cortada. Pese a todo, el negocio ha permanecido abierto, incluso durante lo peor de la tormenta. «El domingo quedamos incomunicados pero el toldo de la terraza central aguantó y la pudimos mantener abierta», explica Joan Marí, maitre de este negocio. Al estar incomunicados, la clientela de la terraza estaba compuesta, principalmente, por los huéspedes del hostal, que vivieron una experiencia que no olvidarán: «Las olas salpicaban hasta la parte de arriba del toldo y había trozos de barco encajados en la pasarela. Era como una película».

Marí señala que no han tenido daños materiales pero que, al llevar dos días abiertos a medio gas, lo que sí ha sufrido es la caja. «Esperamos que hoy [por ayer] limpien los accesos y se pueda volver a la normalidad».

El restaurante Shu, también en Talamanca, cerró el domingo pero el lunes volvió a abrir, pese al escepticismo inicial de sus trabajadores. «Estaba todo el interior del restaurante lleno de arena y algas», explica Nicolás, un camarero. mediodía vino una retroexcavadora y abrió el acceso al restaurante. Pensábamos que no vendría nadie pero empezó a llegar gente y al final llenamos».

Ganas de playa

Quienes no han conocido el descanso durante estos días son los trabajadores de la iniciativa solidaria ‘Un mar de posibilidades’. El mar anegó completamente sus instalaciones y el lunes se las encontraron cubiertas por una capa de arena de casi dos palmos de grosor. «En estos días hemos llenado más de 40 carretillas», comenta Isis Planells. Gracias a la colaboración de los trabajadores de la empresa Valoriza han levantado un murete de arena que les protege de las olas y han logrado retirar la mayor parte de la arena acumulada. «Hemos suspendido las actividades durante dos días, pero esperamos volver este miércoles», dice Pedro Cárceles, director de esta iniciativa: «Cuando baje el mar veremos cuánta arena nos queda y si nos ha quedado playa».

Ayer martes el mar seguía movido y la playa se había reducido a apenas un espacio de arena mojada en la parte central de Talamanca, con las marcas de la maquinaria que ha acudido a retirar las embarcaciones varadas. Pese a todo, a las diez y media de la mañana, una veintena de turistas se resisten a renunciar a su baño.

«Hemos estado en mejores playas, pero estamos una semana de vacaciones aquí e iremos a la playa todos los días», explica Hanna, una joven alemana que señala que hoy han escogido Talamanca porque es la más cercana a su hotel.

«Está el agua muy buena. Soy de Asturias, estoy acostumbrado al Cantábrico y, claro, esto no me asusta», comenta Juan Ramón, un trabajador del sector náutico que acaba de salir de un baño y está de un humor excelente: «Hace un día despejado, el agua está a muy buena temperatura. Está todo perfecto. Claro, no es el aspecto habitual del mar aquí, no es el azul cristalino de siempre, pero da igual». Y niega que esté cometiendo una temeridad: «Si el viento soplara a la inversa, de tierra al mar, te podría atrapar el mar y hay que vigilar. Pero aquí no hay corrientes apenas», y resume su filosofía en una frase: «El agua del mar lo cura todo».